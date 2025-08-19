Поиск

Доллар США стабилен к евро и фунту, дешевеет в паре с иеной

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах во вторник, немного дешевеет в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - теряет 0,01%.

Трейдеры оценивают итоги переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта.

Трамп выразил надежду на организацию трехсторонних переговоров США, РФ и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать конфликт. Американский президент рассчитывает, что в течение одной или двух недель станет понятным, можно ли в данный момент урегулировать кризис.

"Инвесторы были готовы к росту волатильности после переговоров, однако этого не произошло, и теперь рынок сфокусирован на сигналах от центробанков, особенно от Федеральной резервной системы", - отмечает аналитик ATFX Global Markets в Сиднее Ник Твидейл.

Ключевым событием этой недели станет экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, ежегодно организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити. В мероприятии традиционно принимают участие главы ведущих мировых ЦБ. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в Джексон-Хоуле в пятницу.

Трейдеры будут ждать от Пауэлла намеков на то, готов ли американский ЦБ возобновить снижение базовой ставки в сентябре, как этого ждет рынок, пишет Trading Economics. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения на 25 б.п. на заседании 16-17 сентября оценивается рынком в 83,6%, по данным FedWatch.

Международное рейтинговое агентство S&P Global накануне подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом. Эксперты агентства полагают, что доходы, которые бюджет США будет получать за счет повышения пошлин на импорт, компенсируют последствия сокращения поступлений в результате недавнего снижения налогов, а также наращивания расходов.

Пара евро/доллар по данным на 9:15 мск во вторник торгуется на уровне $1,1659 по сравнению с $1,1662 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта к доллару составляет $1,3499 против $1,3504 по итогам торгов в понедельник. Трейдеры ждут данных о динамике инфляции в Великобритании за июль, которые будут опубликованы в среду. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагает ускорение инфляции в стране до 3,7% в годовом выражении с июньских 3,6%.

Стоимость американской валюты к иене опустилась до 147,65 иены с 147,88 иены на закрытие предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1860 юаня по сравнению с 7,1877 юаня накануне.

евро юань доллар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

S&P подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

Цена нефти Brent снизилась до $66,19 за баррель

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

"Молдовагаз" будет поставлять газ в Приднестровье до 1 апреля 2026 года

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Китай увеличивает импорт СПГ

Китай увеличивает импорт СПГ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6989 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });