Вьетнам анонсировал проекты на $48 млрд для стимулирования экономики

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Правительство Вьетнама инвестирует около 478 трлн донгов ($18 млрд) в 129 проектов в различных сферах от градостроительства до транспорта, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление правительства.

Еще 121 проект на $30,5 млрд будет профинансирован из других источников, включая иностранные компании.

Новые проекты включают мост в дельте Меконга, международный финансовый центр Saigon Marina, центр НИОКР государственной Viettel Group и Национальный конгрессно-выставочный центр в Ханое.

По словам вьетнамского премьер-министра Фам Минь Тиня, общий размер инвестиций равен порядка 13% ВВП, а проекты трансформируют "состояние стратегической инфраструктуры нашей страны".

В июле он призвал чиновников подготовить меры для реструктуризации экономики и стимулирования ее роста, рассчитанные как на долгосрочную перспективу, так и на немедленную реализацию. Премьер планирует, что ВВП Вьетнама в этом году вырастет на 8,3-8,5%.

