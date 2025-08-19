Peabody отказалась от покупки угольного бизнеса Anglo American

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американская угледобывающая Peabody Energy вышла из согласованной в ноябре прошлого года сделки по покупке активов Anglo American в сфере производства коксующегося угля за $3,8 млрд.

Как говорится в сообщении Peabody, решение было принято из-за существенных негативных факторов, повлиявших на указанные активы.

Речь идет о ситуации на австралийской шахте Moranbah North, где 31 марта произошел пожар. Причины пожара все еще не выяснены, и сроки возобновления работы шахты остаются неясными. Ранее ожидалось, что шахта произведет 5,3 млн тонн угля в 2025 году.

Акции Anglo дорожают на 2,4% на торгах в Лондоне во вторник. Цена бумаг Peabody на предварительной сессии в Нью-Йорке повышается на 6,6%.