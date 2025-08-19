Поиск

Peabody отказалась от покупки угольного бизнеса Anglo American

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американская угледобывающая Peabody Energy вышла из согласованной в ноябре прошлого года сделки по покупке активов Anglo American в сфере производства коксующегося угля за $3,8 млрд.

Как говорится в сообщении Peabody, решение было принято из-за существенных негативных факторов, повлиявших на указанные активы.

Речь идет о ситуации на австралийской шахте Moranbah North, где 31 марта произошел пожар. Причины пожара все еще не выяснены, и сроки возобновления работы шахты остаются неясными. Ранее ожидалось, что шахта произведет 5,3 млн тонн угля в 2025 году.

Акции Anglo дорожают на 2,4% на торгах в Лондоне во вторник. Цена бумаг Peabody на предварительной сессии в Нью-Йорке повышается на 6,6%.

Anglo American Peabody Energy
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биржевые цены на бензин бьют рекорды второй день подряд

Биржевые цены на бензин бьют рекорды второй день подряд

Ведомства до 10 сентября должны представить расчеты для изменения топливного демпфера задним числом, с 1 августа

S&P подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

Цена нефти Brent снизилась до $66,19 за баррель

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6993 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });