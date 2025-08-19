Gunvor договорился о покупке 0,85 млн тонн СПГ в год с проекта в Мексике

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Швейцарский трейдер Gunvor подписал соглашение о покупке 0,85 млн т сжиженного природного газа в год с компанией Amigo LNG (совместное предприятие техасской Epcilon LNG и сингапурской LNG Alliance), сообщил трейдер.

Поставки будут осуществляться в течение 20 лет с момента начала коммерческой эксплуатации первой линии по сжижению природного газа Amigo LNG, запланированной на вторую половину 2028 года.

Проект Amigo LNG предполагает строительство наземного СПГ-терминала на западном побережье Мексики близ города Гуаймас (штат Сонора) мощностью 3,9 млн т СПГ в год с возможным строительством второй очереди аналогичной мощности. Газ будет поставляться из Пермского сланцевого бассейна США по существующим газопроводам. Целевые рынки сбыта - Азия и Латинская Америка.