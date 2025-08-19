Поиск

Gunvor договорился о покупке 0,85 млн тонн СПГ в год с проекта в Мексике

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Швейцарский трейдер Gunvor подписал соглашение о покупке 0,85 млн т сжиженного природного газа в год с компанией Amigo LNG (совместное предприятие техасской Epcilon LNG и сингапурской LNG Alliance), сообщил трейдер.

Поставки будут осуществляться в течение 20 лет с момента начала коммерческой эксплуатации первой линии по сжижению природного газа Amigo LNG, запланированной на вторую половину 2028 года.

Проект Amigo LNG предполагает строительство наземного СПГ-терминала на западном побережье Мексики близ города Гуаймас (штат Сонора) мощностью 3,9 млн т СПГ в год с возможным строительством второй очереди аналогичной мощности. Газ будет поставляться из Пермского сланцевого бассейна США по существующим газопроводам. Целевые рынки сбыта - Азия и Латинская Америка.

СПГ США Gunvor Мексика Amigo LNG Швейцария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Биржевые цены на бензин бьют рекорды второй день подряд

Биржевые цены на бензин бьют рекорды второй день подряд

Ведомства до 10 сентября должны представить расчеты для изменения топливного демпфера задним числом, с 1 августа

S&P подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

Цена нефти Brent снизилась до $66,19 за баррель

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6993 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });