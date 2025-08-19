"Дочка" Exxon станет крупнейшим поставщиком биодизеля в Канаде

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Imperial Oil Ltd. (дочерняя структура американской ExxonMobil Corp.) на НПЗ Strathcona в Канаде ввела в эксплуатацию комплекс по производству биодизеля мощностью до 20 тысяч баррелей в сутки, сообщается в пресс-релизе компании.

Проект, который был анонсирован в 2021 году и на который было выделено 720 млн канадских долларов ($560 млн), после выхода на полную проектную мощность станет крупнейшим предприятием по производству возобновляемого дизельного топлива в Канаде, отмечает Imperial Oil.

"Возобновляемое дизельное топливо Imperial аналогично традиционному, может использоваться без модификации двигателя и отлично подходит для холодного климата Канады. Продукт производится путем смешивания водорода, биосырья, такого как рапсовое масло, закупаемого у канадских поставщиков, и собственной технологии", - говорится в сообщении. Водород компания покупает у международной корпорации Air Products, находящейся в США.

Структура Exxon рассчитывает, что возобновляемое дизтопливо поможет сократить ежегодные выбросы парниковых газов на 3 млн тонн по сравнению с традиционными видами топлива.

Реализация проекта стала возможной в рамках государственной политики, в том числе благодаря субсидиям от правительств Альберты, Британской Колумбии и округа Страткона, добавляет Imperial Oil.

НПЗ Strathcona мощностью 200 тыс. б/с производит около 30% нефтепродуктов, продаваемых в Западной Канаде. Завод расположен в провинции Альберта, он снабжает также рынки и севера США разнообразными нефтепродуктами, включая бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, смазочные масла, нефтяные воски, тяжёлое топливо и асфальт.