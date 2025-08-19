Woodside Energy ждет подорожания СПГ во второй половине года

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии - Woodside Energy - ждет роста цен на СПГ во второй половине года, при этом отмечает превышение цен на газ с привязкой к газовым индексам над котировками с привязкой к стоимости нефти.

Как заметила глава компании Мег О'Нил в интервью Bloomberg TV, цена на нефть снижается из-за решения ОПЕК+ об увеличении нефтедобычи, а также геополитических событий, при этом цены на газ в Азии и Европе остаются "крепкими".

"Большое количество СПГ, нашего основного продукта, продается по цене с привязкой к стоимости нефти, но мы продаем 25% нашего СПГ по ценам с привязкой к стоимости газа на биржах. Это на $3 доллара больше (за Mbtu - ИФ), вероятно, на 25% больше, чем мы бы получили, если бы продавали его с индексацией по нефти. Я думаю, что мы находимся в очень выгодном положении", - заметила она.

О'Нил также добавила, что с приближением зимы в Северном полушарии, когда газ действительно пользуется спросом, в компании ожидают дальнейшего роста цен на газ по мере приближения второй половины года.

Отвечая на вопрос о сохранении ситуации с высокими ценами на газ в 2026 году, топ-менеджер заметила, что, хотя краткосрочные факторы, как, например, погода, могут оказать большое влияние на цены, компания фокусируется на долгосрочных перспективах. "Если говорить о долгосрочной перспективе, мы видим устойчивый рост спроса на СПГ. Если посмотреть на рост экономик Юго-Восточной Азии, Индии, даже Китай продолжает строить новые мощности по приему СПГ. Таким образом, прогнозисты, на которых мы ссылаемся, предполагают рост спроса на СПГ примерно на 30-40% в ближайшее десятилетие", - сказала глава Woodside Energy.

В ходе общения с инвесторами она отметила , что сокращение внутренней добычи газа и рост потребностей в энергии в развивающихся азиатских странах, таких как Индия, Филиппины, Вьетнам и Малайзия, будут способствовать росту спроса, при этом Япония, Южная Корея и Китай, по ее словам, останутся ключевыми потребителями.

"Мы начинаем видеть рост спроса со стороны стран Азии, не входящих в ОЭСР. По мере роста их экономики растёт и спрос на энергию", - сказал О'Нил.