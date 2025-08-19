Поиск

ИИ-компания Databricks проводит инвестраунд при общей оценке выше $100 млрд

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения на основе искусственного интеллекта (ИИ) Databricks Inc. согласовал условия нового инвестраунда с оценкой выше $100 млрд, говорится в его пресс-релизе.

Компания рассчитывает закрыть раунд в ближайшее время. В нем примут участие нынешние инвесторы.

Размер новых инвестиций не уточняется, но их планируется направить на ускорение реализации ИИ-стратегии, приобретение активов и углубление исследований.

"Мы очень счастливы, что этот раунд уже переподписан, и очень рады сотрудничать со стратегическими, долгосрочными инвесторами, разделяющими наше видение будущего ИИ", - заявил глава и сооснователь Databricks Али Годси.

В декабре прошлого года компания привлекла $10 млрд при общей оценке в $62 млрд. В том инвестраунде принимали участие Thrive Capital, Andreessen Horowitz, DST Global, GIC, Insight Partners, WCM Investment Management, Ontario Teachers' Pension Plan, ICONIQ Growth, MGX, Sands Capital и Wellington Management.

Аналитической платформой Databricks пользуются более 15 тыс. организаций, включая Block, Comcast, Conde Nast, Rivian и Shell.

За последние два квартала Databricks запустила или расширила партнерства с Microsoft, Google Cloud, Anthropic, SAP и Palantir.

