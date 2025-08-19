Поиск

Brent подешевела до $66,1 за баррель

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть замедлилось вечером во вторник, однако котировки остаются в "красной зоне" на фоне заявлений о возможности урегулирования российско-украинского конфликта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:37 по московскому времени опустилась на $0,5 (0,75%), до $66,1 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дешевеют на $0,64 (1,01%), до $62,78 за баррель.

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне выразил надежду на скорое проведение трехсторонних переговоров США, РФ и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать конфликт.

"После вчерашней встречи между Трампом, Зеленским и несколькими европейскими главами государств и правительств появилось ощущение прогресса в переговорах. Это усиливает надежду на завершение конфликта. В результате цены на нефть падают во вторник", - написали аналитики Commerzbank.

Главный аналитик DBS Bank Сурво Саркар также отметил смягчение позиции Трампа по поводу вторичных санкций в отношении импортеров российской нефти, что снизило опасения по поводу перебоев глобальных поставок.

"Если напряженность спадет, а риски вторичных пошлин или санкций исчезнут, нефть может постепенно опуститься до $58 за баррель в последнем квартале этого или первом квартале следующего года", - написал Барт Мелек из TD Securities.

