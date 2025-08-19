Рынок акций РФ к закрытию растерял большую часть роста из-за фиксации прибыли игроками

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник подрос на фоне итогов переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами по вопросу урегулирования украинского кризиса, хотя к вечеру растерял большую часть достижений из-за фиксации прибыли игроками.

Индекс МосБиржи завершил день в районе 2965 пунктов после роста утром выше 3000 пунктов; лидировали в подъеме акции "АЛРОСА" (+2,5%), "Северстали" (+2,5%), АФК "Система" (+2,3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,5% до 2965,66 пункта (максимум сессии - 3006,13 пункта), индекс РТС вырос на 0,6% до 1162,77 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 20 августа, составил 80,3466 рубля (-7,9 копейки).

Подорожали также акции ПАО "ФСК-Россети" (+2,2%), "Группы компаний ПИК" (+1,8%), ПАО "Полюса" (+1,4%), "ВК" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "НЛМК" (+1,1%), "ММК" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), ОК "Русал" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "префы" Сбербанка (+0,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Роснефти" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Группа "МТС" (+1,5%) по итогам II квартала 2025 года получила выручку в 195,4 млрд рублей, что на 14,4% выше показателя аналогичного периода 2024 года, сообщила компания. OIBDA увеличилась на 11,3% - до 72,7 млрд рублей. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": ранее опрошенные аналитики ожидали выручку в 191,12 млрд рублей, OIBDA на уровне 71,12 млрд рублей.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на организацию трехсторонних переговоров США, России и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать украинский кризис. Он также отметил, что в течение одной или двух недель удастся понять, можно ли в данный момент разрешить украинский конфликт.

В понедельник Трамп провел встречу с Зеленским в Вашингтоне, далее в переговорах, направленных на урегулирование украинского кризиса, приняли участие европейские лидеры: канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп по телефону проинформировал президента России Владимира Путина о переговорах с Зеленским и лидерами ряда европейских стран, заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

По итогам переговоров Трамп сообщил, что США будут выполнять роль координатора при предоставлении гарантий безопасности Украине, координацией процесса украинского урегулирования занимаются вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Также Трамп заявил, что в телефонном разговоре с Путиным началось обсуждение организации его встречи с Зеленским. "В завершение встреч в Белом доме я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече - в месте, которое еще предстоит выбрать - между президентом Путиным и президентом Зеленским", - написал он в Truth Social.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил во вторник, что Россия не отказывается от каких-либо форматов работы по украинскому урегулированию, но контакты на высшем уровне должны быть подготовлены предельно тщательно. Говорить о долгосрочных договоренностях по урегулированию ситуации на Украине нельзя без уважения к интересам безопасности России и правам русскоязычного населения, отметил он.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста заявила во вторник, что надо продолжать оказывать санкционное давление на Россию, пока на Украине продолжаются военные действия. "Санкции, которые сохранят давление на Россию, были темой, затронутой на состоявшейся вчера встрече (в Вашингтоне - ИФ). Европа будет поддерживать это давление, пока не наступит прочный и устойчивый мир", - сказала она на брифинге.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов, индекс МосБиржи вырос под влиянием встречи президента Трампа с лидерами ЕС. В фокусе инвесторов продолжают оставаться геополитика и ожидания нового раунда трехсторонних переговоров. Также одним из ключевых факторов рыночных настроений является денежно-кредитная политика Банка России - в этой связи интерес будут представлять выходящие вечером в среду традиционные данные Росстата по недельной инфляции.

Нефть Brent во вторник подешевела. Сдерживающим фактором для цен выступают опасения относительно мирового спроса на энергоносители из-за ожиданий вступления в силу повышенных импортных пошлин для стран, не заключивших торговые соглашения с США. Рынок вряд ли готов к продолжению роста поставок ОПЕК+ после сентября и в текущую цену закладывает ожидание, что с октября ОПЕК+ поставит рост добычи на паузу и не перейдет к ослаблению второго уровня добровольных ограничений, считает Обухов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи во вторник поднимался выше 3000 пунктов, но потом скорректировался. Оптимизм инвесторов связан с обозначившимися перспективами продолжения переговоров по урегулированию с участием президентов России, США и Украины, ростом вероятности достижения деэскалации и мирных договоренностей.

Рыночная конъюнктура при этом была не самой благоприятной - нефть Brent просела к $66 за баррель, а рубль вернулся к укреплению. На мировых рынках картина преимущественно нейтральная - в фокусе американские пошлины, сигналы регуляторов, макростатистика. В среду Народный банк Китая примет решение по базовой кредитной ставке, в еврозоне будет опубликован ИПЦ за июль, в США - протокол последнего заседания ФРC. На российском рынке совет директоров "Т-Технологий" будет решать вопрос по дивидендам за первое полугодие, а "Европлан" и ЦИАН раскроют финансовые результаты по МСФО. Акции "Фикс Прайс" начнут торговаться на Мосбирже под тикером FIXR.

Внимание инвесторов смещается на анонсированные трехсторонние переговоры, тогда как эффект от уже прошедших геополитических событий в целом отыгран и заложен в цены. Пока не появится новых вводных, участники торгов могут занять выжидательную позицию, индекс МосБиржи может двигаться в коридоре 2950-3025 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок отступил от локальных максимумов, очевидно, отреагировав на заявления стран Европы о возможном введении новых санкций против России.

На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Европейские индексы пытались догнать американский рынок в достижении новых рекордов, в то время как в США, напротив, проходила фиксация прибыли. Индексы МосБиржи и РТС к концу дня резко отступили от его пиков и района сопротивлений 3010 пунктов и 1175 пунктов соответственно, очевидно, реагируя на заявления европейских стран о возможном ужесточении санкционной риторики. Геополитический фон остается нестабильным, что вызывает повышенную волатильность в акциях. Важные сообщения в ближайшие дни также могут прийти в отношении потенциального места и даты встречи Путина и Зеленского, которая должна стать следующим важным шагом в мирных переговорах, отмечает Кожухова.

В среду инвесторы также будут оценивать данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от API и Минэнерго страны. Повлиять на настроения в середине недели может и решение Народного банка Китая по ключевой ставке для первоклассных заемщиков: ее снижение было бы благоприятно для второй по величине экономики мира и, как следствие, спроса на нефть, полагает представитель "Велес Капитала".

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, на мировых финансовых рынках во вторник наблюдается осторожная динамика: инвесторы занимают выжидательную позицию перед выступлением главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле и публикацией корпоративных отчетов ведущих американских ритейлеров. Фондовая Азия во вторник просела на фоне фиксации прибыли и корпоративных новостей, тогда как европейские рынки подросли, отреагировав на дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Дополнительную поддержку котировкам оказывают ожидания смягчения денежно-кредитной политики в России и отсутствие новых санкций со стороны США. Инвесторы следят за возможной организацией переговоров между Путиным и Зеленским - ожидания встречи поддерживает спрос на "голубые фишки". В то же время отмечается повышенная волатильность из-за чувствительности к политическим новостям, фиксация прибыли в отдельных именах приводит к краткосрочным коррекциям.

Технически индекс МосБиржи протестировал важное сопротивление на отметке 3000 пунктов. В случае закрепления выше этого уровня открывается цель для движения в диапазон 3050-3150 пунктов. Ближайшая сильная поддержка находится в районе 2850 пунктов, считает Магомедов.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,02%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,1-1%), но "минусуют" США (индексы S&P500 и Nasdaq к 18:50 МСК снизились на 0,4-1%, Dow не изменился).

На нефтяном рынке вечером во вторник снижение цен замедлилось, но цены остаются в "минусе" на фоне заявлений о возможности урегулирования российско-украинского конфликта.

К 18:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,9% до $66 за баррель (+1,1% накануне), сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,2% до $62,68 за баррель (+1% в понедельник).

Президент США Трамп после встречи с Зеленским накануне выразил надежду на скорое проведение трехсторонних переговоров США, России и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать конфликт. Трамп рассчитывает, что в течение одной или двух недель станет понятным, можно ли в данный момент урегулировать кризис.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции ПАО "Светофор Групп" (+21,8% и +9,9% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+8,9%), бумаги МТС-банка (+7,2%), банка "Авангард" (+6,8%), ПАО "Россети Томск" (+5,1% и +14,8% "префы"), ПАО "Россети Урал" (+4,3%), МКПАО "Лента" (+4,3%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+3,8%).

МТС-банк во втором квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 36%, до 2,5 млрд рублей против 3,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, свидетельствует материалы компании МТС. Чистая прибыль банка в первом полугодии составила 3,5 млрд рублей против 7,8 млрд рублей годом ранее, показав снижение в 2,2 раза.

Подешевели акции "Русагро" (-3,6%), ПАО "Лензолото" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,83 млрд рублей (из них 11,41 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,24 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 6,05 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).