Акции Viking Therapeutics подешевели на 43% после испытаний таблетки для похудения

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Котировки биотехнологической компании Viking Therapeutics обвалились во вторник после публикации данных промежуточных испытаний препарата для снижения веса, которые не оправдали ожиданий инвесторов.

Компания сообщила, что ее препарат, который нужно принимать перорально один раз в сутки, помогал пациентам потерять в среднем 12,2% массы тела за три месяца.

При этом около 28% участников клинического тестирования выбывали из него по тем или иным причинам в течение 13 недель. Аналогичный препарат от Eli Lilly прекращали принимать 25% испытуемых на гораздо большем сроке - в 72 недели.

Основными причинами прекращения приема препарата стали побочные эффекты, влияющие на работу желудочно-кишечного тракта. Около 58% пациентов сообщили о тошноте, а 26% - о рвоте, по сравнению с 48% и 10% соответственно среди принимавших плацебо.

Результаты испытаний "вероятно, похоронили надежды компании стать крупным игроком на рынке пероральных препаратов для снижения веса в краткосрочной и среднесрочной перспективе", отметил аналитик Mizuho Джаред Хольц.

Также они могут негативно сказаться на перспективах компании быть приобретенной одним из лидеров сегмента, Eli Lilly или Novo Nordisk.

На торгах вторника акции Viking Therapeutics дешевеют на 42,7%. Рыночная капитализация Viking составляет около $2,7 млрд.