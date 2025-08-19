Поиск

Акции Viking Therapeutics подешевели на 43% после испытаний таблетки для похудения

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Котировки биотехнологической компании Viking Therapeutics обвалились во вторник после публикации данных промежуточных испытаний препарата для снижения веса, которые не оправдали ожиданий инвесторов.

Компания сообщила, что ее препарат, который нужно принимать перорально один раз в сутки, помогал пациентам потерять в среднем 12,2% массы тела за три месяца.

При этом около 28% участников клинического тестирования выбывали из него по тем или иным причинам в течение 13 недель. Аналогичный препарат от Eli Lilly прекращали принимать 25% испытуемых на гораздо большем сроке - в 72 недели.

Основными причинами прекращения приема препарата стали побочные эффекты, влияющие на работу желудочно-кишечного тракта. Около 58% пациентов сообщили о тошноте, а 26% - о рвоте, по сравнению с 48% и 10% соответственно среди принимавших плацебо.

Результаты испытаний "вероятно, похоронили надежды компании стать крупным игроком на рынке пероральных препаратов для снижения веса в краткосрочной и среднесрочной перспективе", отметил аналитик Mizuho Джаред Хольц.

Также они могут негативно сказаться на перспективах компании быть приобретенной одним из лидеров сегмента, Eli Lilly или Novo Nordisk.

На торгах вторника акции Viking Therapeutics дешевеют на 42,7%. Рыночная капитализация Viking составляет около $2,7 млрд.

Eli Lilly Viking Therapeutics Viking Novo Nordisk США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страны ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России в конце августа в Копенгагене

Арест основателя "Русагро" Мошковича продлен до 25 ноября

"Мосбиржа" с 20 августа включит акции "Лензолота" в сектор повышенного риска

Арабика подорожала на опасениях о сокращении поставок из Бразилии

Арабика подорожала на опасениях о сокращении поставок из Бразилии

Биржевые цены на бензин бьют рекорды второй день подряд

Биржевые цены на бензин бьют рекорды второй день подряд

Ведомства до 10 сентября должны представить расчеты для изменения топливного демпфера задним числом, с 1 августа

S&P подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

Цена нефти Brent снизилась до $66,19 за баррель

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2349 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6994 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });