ЦБ Новой Зеландии снизил ключевую ставку до 3%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Резервный банк Новой Зеландии (ЦБ страны) в среду снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 3% годовых.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Cовокупное снижение за последние 12 месяцев составило 250 б.п., и сейчас ставка находится на минимуме с августа 2022 года.

Руководство ЦБ приняло решение о понижении ставки большинством в четыре голоса против двух, причем двое "диссидентов" выступили за сокращение стоимости заимствований сразу на 50 б.п.

Регулятор отметил сохранение неопределенности и рисков в мировой экономике. Глава ЦБ Кристиан Хоксби на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что если компании и потребители продолжат испытывать опасения и им "потребуется больше поддержки, это может спровоцировать новые действия" по смягчению денежно-кредитной политики.

Курс новозеландского доллара в паре с долларом США в ходе торгов в среду падает на 1,1% и находится вблизи минимума за четыре месяца - за $1 дают около 1,715 новозеландского доллара.

