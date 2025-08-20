Поиск

Хабаровский судозавод перейдет в краевую собственность

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - АО "Хабаровский судостроительный завод" (ХСЗ), входящее в настоящее время в состав "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), передается в краевое управление. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале в среду.

"Решение однозначное – мы забираем ХСЗ у "Объединенной судостроительной корпорации" в собственность Хабаровского края. Во время встречи с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым договорились об этом, ждем в ближайшие дни соответствующее его поручение в виде документа", - написал глава региона.

Демешин отметил, что сохранить Хабаровский судостроительный завод, его коллектив, мощности и технологии – задача номер один сегодня. Контроль за процессом возложил на первого зампреда правительства региона Сергея Абрамова.

"Мы обязаны обеспечить интересы сотрудников завода при переводе, проконтролировать выплату всех имеющихся долгов по заработной плате. Нельзя потерять ни одного специалиста – проектировщиков, конструкторов, технологов, механиков, слесарей, токарей", - подчеркнул губернатор.

По его словам, "предприятие будет жить только с крупными заказами", поэтому уже сейчас ведутся переговоры с Тихоокеанским флотом, определяются перспективы обновления пассажирского флота и причальной инфраструктуры для речных маршрутов по Амуру.

Как сообщалось, в апреле 2025 года Демешин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательной думы края, отметил, что проблемы остаются на Хабаровском судостроительном заводе. В последние годы ни одного серьезного судна с верфи не сошло. Власти края намеревались забрать верфь в краевое управление, создать на его базе Центр судостроения и судоремонта, привести всех, кто заинтересован в строительстве или ремонте судов, на единую индустриальную площадку.

Хабаровский судостроительный завод специализируется на строительстве морских и речных судов, судов на воздушной подушке, катеров. В 2018 году рассматривалась возможность разместить на ХСЗ заказ от Минобороны на строительство восьми судов на воздушной подушке типа "Мурена". Речь шла о длительном контракте до 2027 года.

