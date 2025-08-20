Поиск

Рубль утром немного понижается в паре с юанем, несмотря на рост нефти

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже утром в среду, рубль слегка понижается в ожидании новых драйверов к движению и несмотря на рост нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1645 руб. (+1,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,57 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Экспортеры могут поддержать рубль в ближайшие торговые сессии, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Во вторник российский рубль перешел к восстановлению и смог отыграть часть потерь понедельника, в результате чего пара юань/рубль снизилась на 0,3%, закончив сессию в районе 11,15 рубля, отмечает эксперт в комментарии.

"В среду пара юань/рубль продолжит движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 руб./юань, который оправдан с точки зрения фундаментальных факторов, - прогнозирует Зварич. - При этом в ближайшие сессии рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые могут увеличить предложение иностранной валюты в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 28 августа. Сегодня это может способствовать дальнейшему восстановлению рубля и возвращению юаня к уровням закрытия предыдущей недели".

Участники рынка продолжают внимательно анализировать новости на тему санкций и урегулирования российско-украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду на скорое проведение трехсторонних переговоров США, РФ и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать конфликт.

Западные СМИ пишут, что Белый дом намерен провести встречу президентов РФ, США и Украины в Будапеште. По словам собеседников портала Politico, "именно Будапешт администрация Трампа видит площадкой саммита в первую очередь", а Секретная служба США уже ведет подготовку к проведению встречи в венгерской столице.

19-й санкционный пакет в отношении РФ готовится к сентябрю, и министры иностранных дел и обороны государств Евросоюза обсудят его на неформальной встрече 28-30 августа в Копенгагене, сообщила между тем глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов к будущему месяцу", - написала Каллас во вторник в соцсети.

По ее словам, экономическое давление на Россию будет одной из главных тем повестки неформальной встречи глав МИД и министров обороны стран ЕС на следующей неделе в Копенгагене.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после довольно резкого снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного заявлениями по поводу российско-украинского конфликта.

Цены на нефть

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве поднялась на 0,82%, до $66,33 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,72%, до $62,87 за баррель.

Участники рынка считают, что успешные переговоры могут привести к смягчению санкций в отношении России, включая нефтяной сектор, что может увеличить предложение на мировом рынке.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 2,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 по московскому времени в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 800 тыс. баррелей.

