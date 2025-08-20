Поиск

Инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне 2%, как и ожидалось

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в июле увеличились на 2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные.

Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца.

Результат совпал с предварительной оценкой и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Темпы роста потребительских цен держатся на целевом показателе Европейского центрального банка второй месяц подряд. В июле 2024 года годовая инфляция составляла 2,6%.

Повышение стоимости продуктов питания, алкоголя и табака в прошлом месяце ускорилось до 3,3% в годовом выражении с 3,1% месяцем ранее, цен на услуги - замедлилось до 3,2% с 3,3%.

Промышленные товары подорожали на 0,8% (+0,5% в июне), энергоносители подешевели на 2,4% (-2,6% в июне).

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в июле остался на уровне 2,3% в годовом выражении по итогам третьего месяца подряд, что также совпало с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.

Потребительские цены в еврозоне не изменились относительно июня, когда они выросли на 0,3% в помесячном выражении.

Предварительные данные о динамике инфляции в еврозоне за август будут обнародованы 2 сентября.

