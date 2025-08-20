Поиск

Глава ЕЦБ сообщила, что темп роста экономики еврозоны, вероятно, замедлится в III квартале

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Темп роста экономики еврозоны, вероятно, замедлится в третьем квартале на фоне сохранения неопределенности в сфере международной торговли, считает президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

"Заключенные за последнее время торговые сделки снизили, но не устранили глобальную неопределенность, которая по-прежнему сохраняется ввиду непредсказуемости политической обстановки", - сказала Лагард, выступая на мероприятии Всемирного экономического форума в Женеве в среду. Она также отметила отсутствие ясности, в частности, относительно секторальных тарифов.

По словам Лагард, ориентированная на экспорт экономика еврозоны продемонстрировала устойчивость в первом полугодии, что отчасти было обусловлено стремлением партнеров европейских компаний пополнить свои товарно-материальные запасы до введения пошлин на импорт в США. В третьем квартале этот фактор уже не будет оказывать позитивного влияния на темпы экономического роста в еврозоне.

Лагард отметила, что эффективная ставка пошлин на поставляемую в Штаты европейскую продукцию будет составлять 12-16%. Это чуть выше тарифа, который учитывался при подготовке базовых июньских прогнозов ЕЦБ. В то же время эта ставка значительно ниже заложенной в пессимистический прогноз банка (более 20%).

"Экономисты ЕЦБ учтут последствия торговой сделки между Евросоюзом и США для экономики еврозоны в сентябрьских прогнозах, которыми мы будем руководствоваться при принятии решений в ближайшие месяцы", - сказала Лагард.

Рост ВВП еврозоны во втором квартале составил 0,1% в поквартальном сравнении, тогда как годовая инфляция последние месяцы остается вблизи определенного центробанком целевого уровня 2%.

Эксперты и участники рынка в основном ожидают, что на очередном заседании, которое состоится 10-11 сентября, ЕЦБ сохранит депозитную ставку на уровне 2%.

