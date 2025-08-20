Estee Lauder в IV финквартале нарастила убыток в 1,9 раза

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. нарастил убыток более чем в 1,9 раза в четвертом квартале 2025 финансового года и сократил выручку, при этом его выручка оказалась немного лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в апреле-июне составил $546 млн, или $1,51 в расчете на акцию, по сравнению с убытком $284 млн, или $0,79 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

В Estee Lauder отмечают негативное влияние на результаты разовых расходов, в том числе связанных с реструктуризацией и обесценением активов.

Скорректированный показатель чистой прибыли был положительным и составил $0,09 на акцию, на уровне консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных FactSet.

Выручка сократилась на 12% - до $3,41 млрд. Органическое снижение составило 13%. Аналитики в среднем ожидали выручки на уровне $3,39 млрд.

Продажи товаров по уходу за кожей в минувшем финквартале упали на 16% (до $1,71 млрд), декоративной косметики - на 12% (до $982 млн), средств по уходу за волосами - на 15% (до $141 млн). Между тем реализация парфюмерии увеличилась на 4% - до $560 млн.

По итогам завершившегося 30 июня фингода выручка Estee Lauder сократилась на 8%, до $14,33 млрд. Компания зафиксировала годовой убыток в размере $1,13 млрд против чистой прибыли в $390 млн, полученной годом ранее. Скорректированная прибыль уменьшилась на 42% - до $1,51 на акцию.

В компании ожидают, что в текущем финансовом году чистая прибыль составит $1,63-1,87 в расчете на акцию, скорректированная прибыль - $1,87-2,07 на акцию. Estee Lauder прогнозирует увеличение выручки на 2-5% при органическом росте на 0-3%.

Между тем, прогноз аналитиков предполагает чистую прибыль на уровне $1,80, скорректированную - $2,20 на акцию, выручку - $14,69 млрд (рост на 2,6%).

Котировки бумаг Estee Lauder падают на 7,6% в ходе предварительных торгов в среду. С начала года они выросли на 19,9%, в то время как фондовый индекс S&P 500 поднялся на 9%.

Estee Lauder выпускает парфюмерные и косметические товары более 20 брендов, включая товары под одноименным названием, а также под брендами Origins, Clinique, Tom Ford Beauty и Kilian Paris. География продаж охватывает около 150 стран, штат компании составляет 62 тыс. человек.