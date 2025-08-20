Южным районом Мурманского рыбпорта заинтересовались два инвестора

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Два инвестора заинтересовались Южным районом АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП, национализировано в 2022 году), сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам заседания территориального рыбохозяйственного совета в среду.

"С двумя крупными компаниями мы ведем работу, их интерес к этому очень серьезный. Я не буду вдаваться в детали, в том числе, чтобы на эти компании не началось санкционное давление", - сказал Чибис журналистам.

По его словам, в текущей экономической обстановке поиск инвесторов замедлился, но тем не менее Южный район ММРП, как самый перспективный, представляет для них интерес.

Вместе с тем продолжается работа по проектированию судоремонтного кластера на базе района "Угольная база" ММРП, напомнил губернатор.

"Создана совместная компания и рыбного порта, и ГТЛК, и Корпорации развития Мурманской области (...) Коллеги сейчас работают над соответствующим проектированием", - сказал Чибис.

Как сообщалось, проектная организация получила название "СК "Аврора Бореалис", доля 60% принадлежит АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) через ООО "Аквамарин-4523", 30% – ММРП, 10% – Корпорации развития Мурманской области.

Ведется также работа в Северном районе ММРП. По словам губернатора, сейчас проводятся обследования этой территории, которая раздроблена между различными собственниками.

В марте текущего года генеральный директор ММРП Андрей Бородин сообщал, что инфраструктура рыбного порта "существенно изношена и требует обновления", отмечал необходимость капитального ремонта причалов с проведением дноуглубительных работ.

"По нашим расчетам, на модернизацию Южного района, который был и остается главным арктическим рыбным портом, включая обновление причальной инфраструктуры, требуется около 15 млрд рублей", - отмечал Бородин.

На "Угольной базе" идут проектно-изыскательские работы для будущего судоремонтного кластера и решаются имущественные вопросы. "Мы считаем создание кластера очень перспективным направлением, которое придаст рыбному порту новое качество", - говорил Бородин.

Говоря о Северном районе рыбного порта, генеральный директор ММРП отмечал, что он самый проблемный, так как "там большое количество неиспользуемых объектов, складов, комбинатов, портовых сооружений, которые находятся в аварийном состоянии". Объем инвестиций в его модернизацию Бородин оценил в сумму "не менее 30 млрд рублей".

По его словам, стратегия развития ММРП предполагает строительство на территории Северного района "нового портового комплекса, возможно, с изменением конфигурации причальной линии и обязательным дноуглублением под современные суда". Перспективным направлением Бородин назвал развитие универсальных контейнерных мощностей для обслуживания грузопотоков, следующих по маршруту Северного морского пути.

Как сообщалось, в 2024 году ММРП обработал 418,2 тыс. тонн грузов, или на 34% больше, чем по итогам 2023 года. В январе-июне 2025 года ММРП обработал 117,7 тыс. тонн грузов, или на 41% меньше, чем за шесть месяцев 2024 года.

Помимо рыбопродукции, ММРП занимается перевалкой нефти, генеральных грузов для арктических проектов, сырья для АО "Мурманский тарный комбинат", технического оборудования для горнопромышленных предприятий Мурманской области, оборудования для предприятий аквакультуры.