Поиск

Росстат отметил подорожание огурцов за неделю на 5,2%

Цены на остальные фрукты и овощи, по его данным, за этот период не выросли

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В России с 12 по 18 августа огурцы подорожали на 5,2%, сообщил Росстат.

Темпы роста ускорились более чем в два раза: неделей ранее они составляли 2,1%. Причем огурцы остаются единственной подорожавшей товарной позицией из плодоовощной продукции, о ценах на которую информирует Росстат. Вместе с тем нынешние цены на них на 54,4% ниже, чем были в начале года.

В целом цены на плодоовощную продукцию за неделю снизились на 3,7%, снижение замедлилось с 4,1% на предыдущей неделе. В том числе картофель, как и неделей ранее, подешевел на 8,9%, помидоры - на 7,4% (на 5,7%), лук - на 6,7% (на 6,2%), свекла - на 6,3% (на 8%), капуста и морковь - на 6,2% (на 8,4% и 7,8% соответственно), бананы - на 1,8% (на 2,4%), яблоки - на 1,4% (на 1,1%).

Лидерство по росту цен с начала года сохраняют морковь и яблоки - в 1,2 раза. Цены на свеклу выросли на 3,1%, лук - на 0,2%. Цены на картофель стали на 6,1% ниже, чем в начале года, капусту - на 16,9%, помидоры - на 41,7%, бананы - на 14,6%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в стране на 22,1%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за засухи, погубившей урожай

Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин за счет запрета экспорта для производителей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В России цены с 12 по 18 августа снизились на 0,04%, годовая инфляция ушла ниже 8,5%

Путин разрешил "РусГазДобыче" приобрести активы машиностроительной "Группы ГМС"

"Газпром" нашел покупателя на сочинский санаторий "Голубая горка"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7001 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });