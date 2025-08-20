Росстат отметил подорожание огурцов за неделю на 5,2%

Цены на остальные фрукты и овощи, по его данным, за этот период не выросли

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В России с 12 по 18 августа огурцы подорожали на 5,2%, сообщил Росстат.

Темпы роста ускорились более чем в два раза: неделей ранее они составляли 2,1%. Причем огурцы остаются единственной подорожавшей товарной позицией из плодоовощной продукции, о ценах на которую информирует Росстат. Вместе с тем нынешние цены на них на 54,4% ниже, чем были в начале года.

В целом цены на плодоовощную продукцию за неделю снизились на 3,7%, снижение замедлилось с 4,1% на предыдущей неделе. В том числе картофель, как и неделей ранее, подешевел на 8,9%, помидоры - на 7,4% (на 5,7%), лук - на 6,7% (на 6,2%), свекла - на 6,3% (на 8%), капуста и морковь - на 6,2% (на 8,4% и 7,8% соответственно), бананы - на 1,8% (на 2,4%), яблоки - на 1,4% (на 1,1%).

Лидерство по росту цен с начала года сохраняют морковь и яблоки - в 1,2 раза. Цены на свеклу выросли на 3,1%, лук - на 0,2%. Цены на картофель стали на 6,1% ниже, чем в начале года, капусту - на 16,9%, помидоры - на 41,7%, бананы - на 14,6%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в стране на 22,1%.