Фондовые индексы США завершили вторые торги подряд без единой динамики

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в среду завершили без единой динамики вторые торги подряд: Dow Jones вновь слабо вырос, а S&P 500 и Nasdaq снизились.

В отсутствие важной экономической статистики участники рынка оценивали корпоративную отчетность и протокол заседания Федеральной резервной системы.

Большинство руководителей Федрезерва на заседании в июле сошлись во мнении, что риск ускорения инфляции в США перевешивает риск ослабления рынка труда. В протоколе отмечается, что "почти все" участники заседания посчитали целесообразным сохранить ставку на прежнем уровне.

Котировки акций Target Corp. снизились на 6,3%. Владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов во втором финквартале (закончился 2 августа) сократил чистую прибыль на 22%, выручку - на 1%. Также ритейлер объявил о назначении главным исполнительным директором с 1 февраля 2026 года Майкла Фиддельке, который занимает в настоящее время должность главного операционного директора.

Акции Estee Lauder подешевели на 4,1%. Производитель косметики и парфюмерии в апреле-июне увеличил убыток более чем в 1,9 раза и сократил выручку на 12%, а также дал пессимистичный прогноз.

Цена бумаг Toll Brothers опустилась на 0,6%. Компания, специализирующаяся на строительстве домов класса "люкс", в третьем финквартале (май-июль) получила чистую прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков. Однако застройщик скорректировал прогноз на текущий фингод и теперь планирует сдать 11,2 тыс. домов против ранее ожидавшихся 11,2-11,6 тыс.

Стоимость Apple Inc. (SPB: AAPL) уменьшилась на 2%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 7%, Dell - на 5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,8%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,8%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,1%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 1,5%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,1%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 1,3%.

В то же время бумаги Lowe's Cos. прибавили в цене 0,3%. Владеющая второй по величине в США сетью магазинов товаров для дома компания во втором финквартале (завершился 1 августа) увеличила чистую прибыль на 0,6% и повысила годовой прогноз выручки. Также компания объявила о покупке дистрибьютора товаров для строительства и ремонта Foundation Building Materials почти за $8,8 млрд.

Стоимость бумаг TJX Cos. поднялась на 2,7%. Сеть магазинов товаров по сниженным ценам увеличила чистую прибыль в минувшем квартале на 13%, выручку - на 7%, причем оба показателя оказались лучше ожиданий экспертов.

Цена акций Analog Devices подскочила на 6,3%. Производитель полупроводниковой продукции в прошедшем квартале увеличил чистую прибыль почти на треть, при этом выручка превысила консенсус-прогноз.

Бумаги Dayforce подорожали на 3% - до $67,4. Разработчик программного обеспечения для управления персоналом сообщил о том, что ведет переговоры о своей продаже с инвестиционной фирмой Thoma Bravo, которая предлагает по $70 за её акцию.

Котировки акций Travelers Cos. (SPB: TRV) выросли на 2,1%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,3%, Chevron Corp. (SPB: CVX) и Coca-Cola Co. (SPB: KO) - на 0,8%, McDonald's Corp. (SPB: MCD) - на 0,7%, Medtronic - на 3,7%.

Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 16,04 пункта (на 0,04%) и составил 44938,31 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 15,59 пункта (на 0,24%) - до 6395,78 пункта.

США Dow Jones Nasdaq S&P 500
