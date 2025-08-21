Выпуск автотранспорта на газе в РФ в 2025-35 гг. может составить около 350 тыс. шт.

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Производство автотранспортных средств на газомоторном топливе (ГМТ) в РФ в 2025-2035 годах может составить 347,3 тыс. единиц, что более чем в 5 раз превышает объем 2015-2024 годов, пишут "Ведомости" со ссылкой на проект концепции развития рынка ГМТ в РФ на период до 2035 года.

Газета отмечает, что первый замминистра энергетики Павел Сорокин в конце июня говорил, что концепция в целом доработана, проект распоряжения о ее утверждении направлен в правительство и находится в завершающей стадии согласования.

Документ предполагает два сценария развития отрасли. Базовый - выпуск к 2035 году 347,3 тыс. автомобилей, работающих на сжатом или компримированном природном газе (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ). Наибольший объем выпуска придется на автобусы (120 тыс. шт.), легковые машины (95,9 тыс.) и грузовики (86,4 тыс.). Согласно этому сценарию, объем выпуска всех видов автотехники на газе в 2025 году составит 15,4 тыс. шт. - почти в 3 раза больше уровня прошлого года. Также ожидается, что до 2035 года на газ будет переведено в общей сложности 369,5 тыс. автомобилей. Для сравнения: в предыдущие пять лет на ГМТ было переведено 101 тыс. машин.

Таким образом, общий парк автотехники на газе в РФ за 10 лет вырастет в 2,6 раза - до 985,2 тыс. единиц. Объем потребления газа автомобилями за это время в базовом сценарии вырастет в 3 раза, до 8,18 млрд куб. м. Из них 6,17 млрд куб. м будет приходиться на КПГ. Заправку к 2035 году будут обеспечивать 2,176 тыс. АГНКС на сети автодорог - в 1,7 раза больше, чем запланировано в 2025 году.

Целевой сценарий концепции предполагает выпуск к 2035 году 528 тыс. автомобилей на ГМТ - в 8 раз больше, чем за предыдущую десятилетку. Из них 33 тыс. единиц будет произведено уже в этом году, что в 6 раз превышает результат 2024 года. Объем переоборудования техники на газ составит почти 525 тыс. автомобилей. Все вместе это позволит к 2035 году увеличить парк машин на ГМТ в РФ более чем втрое, до 1,29 млн единиц. Потребление газа в таком сценарии вырастет в 3,6 раза - до 10,66 млрд куб. м, 8,2 млрд из которых будет приходиться на КПГ.

"Спрос на автотранспортные средства на метане могут подстегнуть меры поддержки - в частности, за счет формирования долгосрочных заказов со стороны государственных и муниципальных предприятий, а также российских компаний с государственным участием", - отмечает газета со ссылкой на проект концепции.

Финансирование ее ключевых мероприятий , по данным "Ведомостей" от конца прошлого года, может обойтись в 237 млрд руб. Сумма включала бюджетные и внебюджетные источники финансирования. Большая часть средств - 136 млрд руб. - предназначалась на субсидии производителям газомоторной техники, 53 млрд руб. - на развитие сети заправок КПГ, 31 млрд руб. - на закупку автобусов на ГМТ, 13 млрд руб. - на развитие сети криоАЗС для заправок техники на СПГ и 4 млрд руб. - на НИОКР.