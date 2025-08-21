Рубль утром немного понижается в паре с юанем, несмотря на укрепление нефти

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже утром в четверг, рубль немного понижается в ожидании новых драйверов к движению и несмотря на рост нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1745 руб. (+2,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,94 коп. выше уровня действующего официального курса.

Рубль в четверг продолжит торги в диапазоне 11-11,5 руб./юань, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

"Рубль в среду продолжил тяготеть к сдержанному укреплению - биржевой курс юаня символически снизился, завершив торговый день чуть ниже 11,15 рубля при крайне низкой торговой активности, курс доллара потерял около 0,3%, - отмечает эксперт в комментарии. - Инвесторы продолжили находиться в ожидании геополитических новостей, осторожно отыгрывая некоторое улучшение ситуации на рынке нефти. Информация о росте инфляционных ожиданий вполне ожидаемо не оказала влияния на ход торгов на валютном рынке, - ожидания по ключевой ставке они принципиально не меняют".

Баланс спроса и предложения на валютном рынке, по мнению Локтюхова, в целом сохраняется, поэтому целевой диапазон 11-11,5 рубля сохранит свою актуальность и в четверг, считает аналитик.

Данные Росстата

Снижение потребительских цен в РФ с 12 по 18 августа составило 0,04% после сокращения на 0,08% с 5 по 11 августа, сообщил в среду Росстат. Сезонное снижение цен в РФ фиксируется пятую неделю подряд на фоне значительного удешевления плодоовощной продукции.

С начала месяца цены в РФ к 18 августа стали меньше на 0,19%, рост цен с начала года составил 4,16%.

Из данных за 18 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 августа замедлилась до 8,49% с 8,58% на 11 августа, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 8,46% на 18 августа, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в августе выросли до 13,5% с 13% в июле, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России в период с 4 по 14 августа 2025 года.

Инфляционные ожидания до этого сохранялись на одном уровне два месяца подряд (в июне и июле). Показатель приблизился к уровню мая 2025 года, когда инфляционные ожидания населения составили 13,4%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в августе выросла до 16,1% с 15%. Этот показатель превысил уровень апреля 2025 года (15,9%).

Серия из нескольких недель подряд, на протяжении которых Росстат фиксирует снижение индекса потребительских цен, не означает "победу над инфляцией": нужно смотреть и на более долгосрочные показатели, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган.

"Поздравлять рано. Нужно добиться устойчивости дезинфляционного тренда. Последний месяц быстро дешевеют картофель, свекла и остальной "борщевой набор" вместе с огурцом, которые очень сильно подорожали в первой половине года. Это скорее нормализация цен. Если посмотреть на многие другие товары и особенно услуги, там картина не столь позитивная. И потребители это чувствуют", - сказал Ганган в интервью "Российской газете".

"Мы смотрим на данные за месяцы и кварталы, а не только за недели", - отметил он.

Банк России в среднесрочной перспективе продолжит воздерживаться от публикации прогнозного диапазона по курсу национальной валюты.

"Мы пока отложили эту идею. Просто мы считаем, что пользы от его публикации в текущих условиях будет мало. Скорее всего, многие люди просто неправильно будут интерпретировать прогноз по курсу", - сказал также Ганган в интервью "Российской газете".

"Но не исключено, что в будущем он будет публиковаться. Мы проанализируем этот вопрос в рамках очередного Обзора денежно-кредитной политики ЦБ", - добавил он. Это не близкая перспектива: обзоры ЦБ планирует проводить раз в пять лет, а предыдущий был в 2021-2023 гг.

Нефть

Цены на нефть повышаются на торгах в четверг благодаря сигналам высокого спроса в США.

Еженедельный доклад Минэнерго США, опубликованный накануне, показал максимальное с середины июня сокращение запасов нефти в стране, а также снижение резервов бензина по итогам пятой недели подряд.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей - до 420,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 15 августа, сократились на 2,72 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 2,34 млн баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $67,34 за баррель, что на 0,75% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,85%, до $63,24 за баррель.

Трейдеры и аналитики ожидают снижения цен на нефть в случае урегулирования российско-украинского конфликта, но отсутствие конкретного прогресса в переговорах может привести к подъему рынка, отмечает Reuters.