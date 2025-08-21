Основная сессия на "Мосбирже" началась снижением индексов на 0,4%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии торгов в четверг снижается по большинству blue chips в отсутствие оптимистичных новостей по урегулированию украинского конфликта, хотя факторами поддержки выступают подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $67 за баррель) и позитивные данные Росстата по инфляции.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4%, лидируют акции "НЛМК" (-1,7%), "Группы компаний ПИК" (-1,7%), "АЛРОСА" (-1,2%) и "Норникеля" (-1,2%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,4% до 2927,72 пункта, индекс РТС снизился на 0,4% до 1151,36 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 21 августа, составляет 80,1045 рубля (-24,21 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-1%), "Северстали" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), "ММК" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "ВК" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), ВТБ (-0,2%), ОК "Русал" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%).

Подорожали акции "Роснефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%, до 3405 рублей).

Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал выплатить 35 рублей на акцию за II квартал (за I квартал выплаты составили 33 рубля на акцию).

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не услышала от европейских лидеров конструктивных идей по урегулированию ситуации на Украине на фоне их визита в Вашингтон, наблюдает агрессивное нагнетание обстановки. "Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, достаточно неуклюжие, и в общем-то, неэтичные попытки изменить позицию администрации президента (Дональда) Трампа и лично президента Соединенных Штатов", - заявил министр.

Он также сообщил, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной в любом формате, но потенциальная встреча на высшем уровне должна быть тщательно подготовлена, чтобы поставить точку в переговорном процессе.

Главными вопросами обсуждения на возможных российско-украинских переговорах станут уверенность Киева в территориальной целостности в будущем и земли, на которые рассчитывает Москва, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс телеканалу Fox News. По его словам, главную роль в обеспечении безопасности Украины должна играть Европа, а не США.

Главы оборонных ведомств стран НАТО провели в среду видеоконференцию на тему, какие гарантии безопасности они могли бы предложить Киеву, сообщил председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. По его словам, приоритетом для союзников по НАТО остается достижение справедливого и прочного мира на Украине. Других деталей обсуждения он не предоставил.

The New York Times сообщила, что в четверг переговоры с европейскими представителями по выработке предлагаемых гарантий безопасности для Украины проведет госсекретарь США Марко Рубио, который также является советником президента по безопасности.

По данным Росстата, снижение потребительских цен в России с 12 по 18 августа составило 0,04% после сокращения на 0,08% с 5 по 11 августа, на 0,13% с 29 июля по 4 августа. Сезонное снижение цен фиксируется пятую неделю подряд на фоне значительного удешевления плодоовощной продукции. С начала месяца цены к 18 августа стали меньше на 0,19%, рост цен с начала года составил 4,16%.

Из данных за 18 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 18 августа замедлилась до 8,49% с 8,58% на 11 августа (и 8,79% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявил "Российской газете", что серия из нескольких недель подряд, на протяжении которых Росстат фиксирует снижение индекса потребительских цен, не означает "победу над инфляцией": нужно смотреть и на более долгосрочные показатели. "Мы смотрим на данные за месяцы и кварталы, а не только за недели", - отметил он.

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", на российском рынке сохраняется неопределенность, в фокусе инвесторов остается геополитика. Если появятся негативные новости в плоскости решения украинского кризиса и взаимоотношений России и Запада, то индекс МосБиржи ускорит нисходящую коррекцию. Однако любая конкретика касательно встреч глав России, США и Украины даст новый импульс к росту. Задача "быков" - пробить вверх отметку 3000 пунктов по индексу МосБиржи и закрепиться над ней, полагают эксперты.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, российский рынок акций проседает из-за отсутствия позитивных новостей по урегулированию конфликта вокруг Украины и опасений ускорения инфляции (по данным опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ, инфляционные ожидания россиян в августе выросли до 13,5% с 13% в июле), что приводит к фиксации прибыли инвесторами. Дополнительное давление оказали заявления Сергея Лаврова о том, что в ходе визита европейских лидеров в Вашингтон не прозвучало конструктивных идей по урегулированию ситуации на Украине, а наблюдалось лишь агрессивное нагнетание обстановки.

Индекс МосБиржи на 4-часовом таймфрейме тестирует нижнюю границу сложившегося диапазона 2938-3016 пунктов. При наличии негативных новостей индекс может продолжить снижение до уровня 2900 пунктов, считает Гудым.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций не получает позитивной геополитической подпитки, а на мировых площадках ждут новостей от ФРС США и опасаются сохранения жесткого тона регулятора.

Поводом для фиксации прибыли послужили заявления Сергея Лаврова об отсутствии конструктивных идей от Европы по разрешению украинского кризиса. Инвесторы опасаются осложнений в проведении следующего этапа переговоров президентов России и Украины, а также препятствий со стороны ЕС по заключению мирного соглашения, считает аналитик.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи не удержался выше 2950 пунктов, ситуация на рынке акций начинает тревожить. Отсутствие позитивных геополитических новостей - основная причина прекращения роста индекса Мосбиржи и начала его сползания. В частности, инвесторы пока не дождались объявления даты переговоров глав США, России и Украины. Если индекс пробьет 2930 пунктов, то откроется техническая дорога на снижение еще на 100 пунктов, считает эксперт.

Аналитики компании "Цифра брокер" оценивают рыночные настроения как слабые, инвесторы остро реагируют на геополитические новости.

Важным корпоративным событием дня может стать публикация результатов "Т-технологий" за II квартал по МСФО. Ожидается, что компания продолжит придерживаться намеченных менеджментом прогнозов и по итогам II квартала покажет увеличение темпов роста кредитного портфеля на фоне снижения стоимости фондирования, а годовые темпы роста чистых процентных доходов могут составить около 60%, отмечают эксперты.

"Чистую прибыль "Т-технологий" ожидаем на уровне 36,5 млрд рублей, что на 55% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Считаем, что акции имеют наибольший потенциал роста в банковском секторе на фоне снижения ключевой ставки, в то время как к концу года компания сможет вновь выйти на уровень рентабельности капитала в 30%", - отмечают аналитики "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций завершили день без единой динамики вторые торги подряд: подрос Dow Jones (+0,04%), но просели S&P 500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,7%). В отсутствие важной экономической статистики участники рынка оценивали корпоративную отчетность и протокол заседания Федеральной резервной системы.

Большинство руководителей Федрезерва на заседании в июле сошлись во мнении, что риск ускорения инфляции в США перевешивает риск ослабления рынка труда. В протоколе отмечается, что "почти все" участники заседания посчитали целесообразным сохранить ставку на прежнем уровне.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Инвесторы оценивают протокол июльского заседания Федрезерва США и ждут начала ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, в котором примут участие главы ведущих центробанков мира.

Новые сигналы от Федрезерва рынок может получить в пятницу, когда в Джексон-Хоуле состоится выступление главы американского ЦБ Джерома Пауэлла. Аналитики отмечают, что "мягкая" риторика Пауэлла уже заложена в котировки, тогда как отсутствие намеков на готовность снизить ставку станет негативом для рынка.

Следующее заседание ФРС состоится 16-17 сентября, и вероятность снижения ставки на этом заседании оценивается рынком в 82,9%, по данным FedWatch. В начале августа оценка приближалась к 100%.

На нефтяном рынке утром в четверг цены умеренно растут на статистике о сокращении запасов сырья в США, что сигнализирует о высоком спросе.

К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,7% до $67,32 за баррель (+1,6% в среду), октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,8% до $63,22 за баррель (+1,5% накануне).

Еженедельный доклад Минэнерго США показал максимальное с середины июня сокращение запасов нефти в стране, а также снижение резервов бензина по итогам пятой недели подряд. По данным ведомства, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей, запасы бензина - на 2,72 млн баррелей, резервы дистиллятов выросли на 2,34 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов нефти на 1,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Трейдеры и аналитики ожидают снижения цен на нефть в случае урегулирования украинского конфликта, но отсутствие конкретного прогресса в переговорах может привести к подъему рынка, отмечает Reuters.