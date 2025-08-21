Поиск

РЖД ввели скидки на перевозки чермета, чугуна и нефтепродуктов для привлечения грузов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт, сообщила компания.

Так, до конца 2025 года будет действовать объемная скидка 7% на экспортные перевозки черных металлов со станции Череповец-2 через некоторые пограничные передаточные станции с Казахстаном и по коридору "Север - Юг".

Установленная ранее скидка 27,9% на перевозки чугуна со станции Череповец-2 на припортовые станции Автово и Новый порт в Санкт-Петербурге теперь распространяется и на перевозки на станцию Лужская в Ленинградской области.

Кроме того, до конца 2026 года вводится объемная скидка 15,5% на внутренние и экспортные перевозки газойля, топочного мазута и нефтяного топлива со станции Анжерская (Кемеровская область) в западном направлении.


