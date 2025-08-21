Китай может разрешить оборот обеспеченных юанями стейблкойнов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китайские власти рассматривают возможность разрешения использования обеспеченных юанями стейблкойнов (общее название криптовалют, обеспеченных национальными валютами и высококачественными ценными бумагами - ИФ), пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

Госсовет КНР рассмотрит и, возможно, одобрит в этом месяце план стимулирования мирового оборота юаней, в том числе за счет стейблкойнов, говорят источники.

Ожидается, что план будет включать целевые показатели использования китайской валюты на мировых рынках, обязательства китайских регуляторов и рекомендации по профилактике рисков, а его детали будут представлены в ближайшие недели.

За реализацию плана в числе прочих будет отвечать Народный банк Китая (НБК, центробанк страны), а основными городами для его ускоренного осуществления станут Гонконг и Шанхай, отмечают источники.

В августе Гонконг стал одним из первых мировых рынков, где регулируется деятельность эмитентов стейблкойнов, обеспеченных фиатными валютами. Шанхай между тем создает международный операционный центр для цифрового юаня.

По словам одного из источников Reuters, высшее руководство Китая в конце этого месяца также проведет встречу, посвященную интернационализации и стейблкойнам. Предполагается, что власти сделают заявления, касающиеся границ использования стейблкойнов в бизнесе.

Пекин считает финансовые инновации, и в частности стейблкойны, перспективным инструментом интернационализации юаня на фоне роста значимости привязанных к доллару США криптовалют в мировых финансах, заявляют источники.

По их словам, КНР обсудит расширение использования юаней и, возможно, стейблкойнов в рамках расчетов и торговли с рядом стран на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине.

В июле президент США Дональд Трамп подписал закон GENIUS Act, предусматривающий федеральное регулирование стейблкойнов в стране. Согласно закону, в Штатах эти криптовалюты должны быть обеспечены определенным кругом ультрабезопасных, ультраликвидных активов, включая бумаги министерства финансов.

В американском Минфине назвали принятие GENIUS Act важным событием, которое будет способствовать инновациям в сфере стейблкойнов и росту спроса на его краткосрочные обязательства.

Министр финансов США Скотт Бессент ожидает, что стейблкойны станут важным источником спроса на американские госбонды. Такой сигнал он послал представителям американского финсектора, сообщала Financial Times со ссылкой на источники. Криптовалютная индустрия в ближайшие годы станет одним из ключевых покупателей американских гособлигаций, полагает Бессент.

По данным SWIFT, доля юаней в мировых расчетах в июне сократилась до минимальных за два года 2,88%, тогда как доля доллара США составила 47,19%.

Доля привязанных к доллару стейблкойнов на мировом рынке превышает 99%, подсчитал Банк международных расчетов (BIS). Сам рынок оценивается всего в $247 млрд, по данным CoinGecko, однако Standard Chartered полагает, что к 2028 году он может вырасти до $2 трлн.

Стейблкойны, как следует из названия (букв. "стабильные монеты"), устроены таким образом, чтобы их стоимость оставалась стабильной за счет привязки, например, к доллару или другой фиатной валюте.

В 2021 году власти КНР запретили торговлю криптовалютами и их майнинг из-за опасений в отношении стабильности финансовой системы.