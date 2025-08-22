Поиск

Рубль почти не меняется в паре с юанем на фоне слабых изменений на рынке нефти

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже утром в пятницу, рубль немного понижается на фоне лишь небольших изменений на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1705 руб. (+0,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,43 коп. выше уровня действующего официального курса.

Цены на нефть сохраняют стабильность утром в пятницу после уверенного роста накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составляет $67,69 за баррель, что на 0,03% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,05%, до $63,54 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями. Поддержку котировкам нефти в четверг оказало ослабление надежд на скорое урегулирование российско-украинского конфликта, которое могло бы привести к смягчению ограничений на поставки энергоносителей из РФ. Отсутствие ясности перспектив достижения мира на фоне новых заявлений сторон возродило опасения по поводу возможного ужесточения санкций против России и ее торговых партнеров.

Позитивным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали данные, указавшие на высокий спрос на нефть в США. Еженедельный доклад Минэнерго, опубликованный в среду, показал максимальное с середины июня сокращение запасов нефти в стране, а также снижение резервов бензина по итогам пятой недели подряд. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей, товарные запасы бензина - на 2,72 млн баррелей.

рубль юань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

США отменили для нескольких компаний санкции, ранее связанные с Белоруссией

Рассмотрение иска Генпрокуратуры России к банку Rietumu начнется 22 сентября

В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7011 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2356 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });