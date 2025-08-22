Рубль почти не меняется в паре с юанем на фоне слабых изменений на рынке нефти

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже утром в пятницу, рубль немного понижается на фоне лишь небольших изменений на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1705 руб. (+0,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,43 коп. выше уровня действующего официального курса.

Цены на нефть сохраняют стабильность утром в пятницу после уверенного роста накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составляет $67,69 за баррель, что на 0,03% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,05%, до $63,54 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями. Поддержку котировкам нефти в четверг оказало ослабление надежд на скорое урегулирование российско-украинского конфликта, которое могло бы привести к смягчению ограничений на поставки энергоносителей из РФ. Отсутствие ясности перспектив достижения мира на фоне новых заявлений сторон возродило опасения по поводу возможного ужесточения санкций против России и ее торговых партнеров.

Позитивным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали данные, указавшие на высокий спрос на нефть в США. Еженедельный доклад Минэнерго, опубликованный в среду, показал максимальное с середины июня сокращение запасов нефти в стране, а также снижение резервов бензина по итогам пятой недели подряд. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей, товарные запасы бензина - на 2,72 млн баррелей.