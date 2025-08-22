Поиск

Акции банка "Санкт-Петербург" подешевели на 6% на новостях о дивидендах и отчетности

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" подешевели на "Московской бирже" в пятницу почти на 6% (до 365,76 рубля) на новости о размере рекомендуемых набсоветом дивидендах и публикации отчетности за II квартал и первое полугодие 2025 года.

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 16,61 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную, говорится в сообщении банка. Выплату дивидендов набсовет предложил осуществить за счет нераспределенной прибыли. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 7,4 млрд рублей. Внеочередное собрание акционеров банка пройдет 25 сентября.

В марте 2024 года банк утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с "не менее 20%" до "в пределах от 20% до 50%".

За 2024 год банк "Санкт-Петербург" с учетом промежуточных дивидендов выплатил 56,98 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф". Всего на дивиденды банк направил 25,4 млрд рублей.

Банк "Санкт-Петербург" в январе-июне 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,3% к уровню аналогичного периода 2024 года - до 27,2 млрд рублей.

В первом полугодии 2025 года банк получил 24,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль банка по МСФО во II квартале снизилась на 19,2% год к году и составила 9,1 млрд рублей. Рентабельность капитала в январе-июне текущего года составила 24%, во втором квартале - 17%.

