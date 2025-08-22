Поиск

Австралийская платежная система Zip может провести вторичный листинг в США

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Австралийская платежная система Zip Co. рассматривает возможность вторичного листинга на американской бирже Nasdaq с сохранением первичного листинга в Австралии, сообщается в годовой отчетности компании.

"Целью Zip является максимизация акционерной стоимости в долгосрочной перспективе, и ожидается, что двойной листинг будет способствовать значительному росту возможностей в США (на долю которых в настоящее время приходится более 80% доходов)", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что компания наблюдает рост интереса со стороны американских инвесторов.

Чистая прибыль компании за 2025 финансовый год, который завершился в июне, увеличилась до 79,9 млн австралийских долларов ($51,3 млн) по сравнению с 5,7 млн долларов годом ранее. Выручка выросла на 23,5% - до 1,072 млрд долларов.

Количество транзакций увеличилось на 22,1% и составило 93 млн, число активных клиентов - на 4,6%, до 6,3 млн. В том числе в США первый показатель повысился на 33,6% (до 45,3 млн), второй - на 11% (до 4,25 млн).

Котировки акций Zip взлетели на 20,2% по итогам торгов в пятницу. Капитализация компании за последние три месяца подскочила почти вдвое (до 4 млрд долларов), тогда как фондовый индекс прибавил 7,3%.


