Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 0,68%, на Аи-92 выросли на 0,28%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,68% до 79 886 руб./т, на Регуляр-92 увеличились на 0,28% до 71 713 руб./т. Это данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

18.08.202519.08.2025% к пр. д.20.08.2025% к пр. д.21.08.2025% к пр. д.22.08.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-9580430811540,9820301,0881400-0,7779886-1,86-0,68
Регуляр-9271516720440,74727701,01731420,5171713-1,950,28
ДТ-летнее59835607501,53615581,33619100,5761324-0,952,49
Мазут топочный24644249301,16251250,7824995-0,5224641-1,42-0,01
Авиатопливо7115369992-1,63712311,777123107123100,11
СУГ1683316308-3,12166352,01174194,7117203-1,242,2

Цены приведены по национальному индексу

