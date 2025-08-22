Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 0,68%, на Аи-92 выросли на 0,28%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,68% до 79 886 руб./т, на Регуляр-92 увеличились на 0,28% до 71 713 руб./т. Это данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

18.08.2025 19.08.2025 % к пр. д. 20.08.2025 % к пр. д. 21.08.2025 % к пр. д. 22.08.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 80430 81154 0,9 82030 1,08 81400 -0,77 79886 -1,86 -0,68 Регуляр-92 71516 72044 0,74 72770 1,01 73142 0,51 71713 -1,95 0,28 ДТ-летнее 59835 60750 1,53 61558 1,33 61910 0,57 61324 -0,95 2,49 Мазут топочный 24644 24930 1,16 25125 0,78 24995 -0,52 24641 -1,42 -0,01 Авиатопливо 71153 69992 -1,63 71231 1,77 71231 0 71231 0 0,11 СУГ 16833 16308 -3,12 16635 2,01 17419 4,71 17203 -1,24 2,2

Цены приведены по национальному индексу