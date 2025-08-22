Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 0,68%, на Аи-92 выросли на 0,28%
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,68% до 79 886 руб./т, на Регуляр-92 увеличились на 0,28% до 71 713 руб./т. Это данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|18.08.2025
|19.08.2025
|% к пр. д.
|20.08.2025
|% к пр. д.
|21.08.2025
|% к пр. д.
|22.08.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|80430
|81154
|0,9
|82030
|1,08
|81400
|-0,77
|79886
|-1,86
|-0,68
|Регуляр-92
|71516
|72044
|0,74
|72770
|1,01
|73142
|0,51
|71713
|-1,95
|0,28
|ДТ-летнее
|59835
|60750
|1,53
|61558
|1,33
|61910
|0,57
|61324
|-0,95
|2,49
|Мазут топочный
|24644
|24930
|1,16
|25125
|0,78
|24995
|-0,52
|24641
|-1,42
|-0,01
|Авиатопливо
|71153
|69992
|-1,63
|71231
|1,77
|71231
|0
|71231
|0
|0,11
|СУГ
|16833
|16308
|-3,12
|16635
|2,01
|17419
|4,71
|17203
|-1,24
|2,2
Цены приведены по национальному индексу