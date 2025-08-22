Brent подешевела до $67,55 за баррель

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо снижаются днем в пятницу, но могут завершить неделю в плюсе.

К 13:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,18%) до $67,55 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,08 (0,13%), до $63,44 за баррель.

В четверг Brent подорожала на 1,2%, на WTI - на 1,3% на фоне сигналов о высоком спросе на нефть в США и ослабления надежд на скорое урегулирование российско-украинского конфликта, которое могло бы привести к смягчению ограничений на поставки российских энергоносителей.

Отсутствие ясности перспектив достижения мира на фоне новых заявлений сторон возродило опасения по поводу возможного ужесточения санкций против России и ее торговых партнеров.

Президент США Дональд Трамп пытается организовать переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, однако это представляется сложной задачей, а обсуждение потенциальных гарантий безопасности сталкивается с препятствиями, говорится в аналитической записке ING. Чем ниже вероятность прекращения огня, тем выше риск ужесточения американских санкций против России, отмечают аналитики банка.

Позитивным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали данные, указывающие на высокий спрос на нефть в США. Еженедельный доклад Минэнерго, опубликованный в среду, показал максимальное с середины июня сокращение запасов нефти в стране, а также снижение резервов бензина по итогам пятой недели подряд. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей, товарные запасы бензина - на 2,72 млн баррелей.

В пятницу участники рынка будут ждать сигналов о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы от главы центробанка США Джерома Пауэлла, который выступит на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Снижение процентных ставок может стимулировать экономический рост, что способствует повышению спроса на энергоносители.