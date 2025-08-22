Поиск

Поставки муки из России в Китай в июле сократились в шесть раз

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Китай в январе-июле 2025 года импортировал из России пшеничной и ржано-пшеничной муки на $12,22 млн, что на 21% меньше, чем годом ранее (на $15,39 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. В июле импорт муки из России упал до $760,8 тысячи с $4,54 млн годом ранее (в шесть раз).

Несмотря на снижение показателя, Россия сохранила второе место на рынке муки Китая после Японии, поставки из которой составили $24 млн, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти в полтора раза.

В январе-июле Китай импортировал муку из 14 стран (из 16 стран по итогам семи месяцев прошлого года). Топ-3 поставщиков замыкает Франция ($7,22 млн).

В мае 2025 года Россия получила право на экспорт и ржаной муки в Китай. Как следует из материалов ГТУ КНР, поставки пока не начались.

Как сообщал федеральный центр "Агроэкспорт", в 2024 году Россия экспортировала почти 1,2 млн тонн муки, что на 3% больше, чем в 2023 году. В стоимостном выражении экспорт составил почти $300 млн (на 3% больше).

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в этом году экспорт муки из России может составить 80-85% от рекордного показателя 2024 года.

