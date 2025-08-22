Рубль ослаб по итогам торгов в пятницу

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль упал перед выходными днями и на фоне очередной волны пессимизма относительно темпов урегулирования российско-украинского конфликта. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,248 руб., что на 8,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 49,5 копейки, до 80,7498 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,25 копейки, до 93,6274 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"В понедельник торги начались с незначительного ослабления рубля (+0,4%), после чего большую часть недели продолжались в узком диапазоне 11,13-11,19 руб./юань. В пятницу рубль перешел к ослаблению и достиг минимума с начала месяца (11,24 за юань). Сейчас рынок находится в ожидании новых драйверов к движению - в частности, внимание инвесторов приковано к новостному фону. На следующей неделе поддержку рублю может оказать подготовка экспортеров к налоговым выплатам (28 августа). После прохождения пика уплаты налогов рубль может продолжить тренд на плавное ослабление", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

"Ослабление рубля в налоговый период может свидетельствовать о недостаточном предложении иностранной валюты, даже несмотря на продажи экспортеров для фискальных платежей. Вероятно, спрос на инвалюту продолжает увеличиваться по мере восстановления импорта за счет усиления активности потребителей. Вероятно, в начале следующей недели сдерживать более быстрое ослабление рубля все же будет приближение пика налоговых платежей 28 августа. После этого снижение курса российской валюты способно ускориться. Ближайшей целью роста юаня может выступить район 11,5 руб., немного выше которого в конце июля был установлен четырехмесячный максимум", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Участники рынка в конце недели отыгрывали новости и заявления официальных лиц относительно дальнейшего процесса урегулирования российско-украинского конфликта. Поддержку рублю оказывала подготовка к перечислению налогов в бюджет, единый день налоговых выплат приходится на 28 августа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решит, будет ли участвовать в возможной встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в зависимости от того, как те смогут взаимодействовать.

"Какие наши дальнейшие шаги? Ну, посмотрим. Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе", - сказал он в пятницу журналистам.

По словам Трампа, "они не очень ладят, по понятным причинам, но посмотрим". "А потом увидим, нужно ли мне там присутствовать. Я бы предпочёл не быть там. Я бы хотел, чтобы они сами встретились и попробовали договориться", - подчеркнул Трамп.

Накануне вечером Трамп заявил, что примерно через две недели станет понятнее, не имеет ли смысл прибегнуть к другим методам в отношении урегулирования кризиса на Украине.

"Я бы сказал, что через две недели мы узнаем, так или иначе", - сказал президент в эфире радиоведущего Тодда Старнсса (радиоcтанция KWAM) в ответ на вопрос, возможен ли мир на Украине.

Кроме того, президент США заявил, что в кризисе вокруг Украины ожидаются нестандартные события. "Впереди интересные времена!" - написал он в четверг в соцсети Truth Social.

Также Трамп раскритиковал предыдущего президента США Джо Байдена за то, что он делал упор на оборонительные, а не наступательные возможности украинской стороны. "Лживый и крайне некомпетентный Джо Байден не позволял Украине давать отпор, а лишь обороняться. И к чему это привело?!" - отметил нынешний глава Белого дома.

Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в пятницу.

Поддержку рынку оказали заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, повысившие ожидания снижения базовой процентной ставки ФРС в сентябре.

На этом фоне цены перешли к росту, но быстро откатились вниз.

Пауэлл, выступивший на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, отметил растущие риски для американского рынка труда. "Изменение баланса рисков в экономике США может потребовать корректировки денежно-кредитной политики Федрезерва", - заявил он.

Смягчение политики ФРС должно поддержать американскую экономику и, соответственно, спрос на энергоносители, отмечают эксперты.

Нефть

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составляет $67,68 за баррель, что на 0,03% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились в цене на 0,14%, до $63,61 за баррель.

В центре внимания рынка остаются новости, касающиеся перспектив урегулирования российско-украинского конфликта, которое могло бы привести к смягчению ограничений на поставки энергоносителей из РФ. Отсутствие ясности относительно перспектив достижения мира на фоне новых заявлений сторон возродило опасения по поводу возможного ужесточения санкций против России и ее торговых партнеров.

Советник президента США по вопросам торговли Питер Наварро в пятницу вновь раскритиковал Индию за продолжающиеся закупки российской нефти. Выступая перед журналистами, он заявил, что Вашингтон введет в связи с этим пошлины в 50% для Индии на следующей неделе, как и планировалось.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 августа выросла на 4 базисных пункта, до 17,76% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц упала в пятницу на 5 базисных пунктов, до 18,25% годовых, версия на три месяца понизилась на 3 базисных пункта, до 19,85% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,27% годовых.