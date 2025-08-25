Рубль утром на "Мосбирже" почти не меняется в паре с юанем

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Утром в понедельник на "Московской бирже" рубль слегка дешевеет к юаню на фоне небольшого роста котировок нефти.

За первую минуту торгов юань подорожал на 0,75 копейки до 11,2555 рубля. При этом юань оказался на 5,73 копейки выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может стабилизироваться в середине диапазона 11-11,5 рублей за юань в первой половине текущей недели, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Новостной фон пока остается неопределенным, и по оценкам аналитика, геополитическая премия в курсе рубля все еще вблизи минимальных уровней, которые закрепились после резких ее колебаний в конце июля.

"При этом фундаментальные факторы, похоже, продолжают постепенно поддерживать валюты. Так, на сезонном пике остается импорт услуг, высоковероятно дальнейшее, по нашему мнению, сдержанное оживление товарного импорта. Экспорт при этом, похоже, продолжает стагнацию. Уже в июне такая комбинация факторов привела к практически полному обнулению профицита текущего счета платежного баланса, который показал минимальные значения с июля 2024 года, - отмечает Попов. - Впрочем, ухудшение профицита умеренное и скорее сезонное. Тренд может не получить развитие с учетом сохраняющейся ограниченности внутреннего спроса. Тем не менее прогноз умеренного ослабления курса рубля до конца года пока остается актуальным. Наш целевой таргет составляет примерно 12 рублей за юань".

На предстоящей неделе рынок должен пройти через период налоговых выплат, что обещает определенную поддержку рублю, указывает аналитик ПСБ.

"И хотя существенного роста предложения иностранной валюты мы не ждем, курс рубля в первой половине недели может стабилизироваться в середине нашего целевого диапазона 11-11,5 за юань. При этом к концу недели допускаем его смещение в верхнюю часть", - считает Попов.

Высокая процентная ставка в России не будет вечной, инфляция снижается, и финансовые власти страны отреагируют на это соответствующим образом, заявил в Сарове президент Владимир Путин.

Путин в пятницу провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона доложил, что в области в 2025 году ожидается снижение темпа роста инвестиций.

"Высокая процентная ставка предполагает сокращение инвестиционного спроса", - отметил Никитин.

Глава государства сказал в ответ: "Она не будет вечной, инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом".

Цены на нефть слабо поднимаются утром в понедельник после роста по итогам предыдущей недели.

К 10:05 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,04%, до $67,75 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,06%, до $63,7 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 2,9%, тогда как стоимость WTI увеличилась на 1,4%. Недельный рост был зафиксирован впервые с начала августа.

Участники рынка следят за ситуацией вокруг переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает как введение санкций против России, так и отказ от каких-то дальнейших мер.

Поддержку мировым рынкам в конце прошлой недели также оказали заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который отметил рост рисков для американского рынка труда в ходе выступления на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. "Изменение баланса рисков в экономике США может потребовать корректировки денежно-кредитной политики Федрезервом", - заявил он.

После таких заявлений оценка рынком вероятности снижения ключевой процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании повысилась до 87,3%, по данным FedWatch.