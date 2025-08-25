Поиск

Индонезия отказалась от регулирования цен на уголь и минеральное сырье

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти Индонезии отказались от регулирования минимального уровня цен на уголь и минеральное сырье, сообщает Bloomberg со ссылкой на министерское постановление от 8 августа.

Горнодобывающие компании теперь смогут продавать эти ресурсы по ценам ниже установленных правительством в марте уровней.

При этом им по-прежнему придется платить роялти и налоги исходя из бенчмарков, которые называются Harga Patokan Mineral и Batubara.

Экспорт угля из Индонезии резко сократился после введения мартовских правил. Некоторые начали отвязывать контракты от одного из популярных индексов, который, по их мнению, был искажен из-за правительственных ограничений, отмечает агентство.

Регулирование также отразилось на рынках других ресурсов. Государственная горнодобывающая PT Aneka Tambang в минувшем квартале была вынуждена приостановить продажи ферроникеля и бокситов, поскольку покупатели отказывались приобретать их по минимально разрешенным ценам.

Изменение позиции властей говорит об ослаблении позиций Индонезии как ведущего мирового экспортера угля в условиях избытка предложения, отмечает Bloomberg. С конца 2022 года мировые цены на уголь упали более чем на 70%.

