Правительство направит еще 2,5 млрд рублей на поддержку кредитования в образовании

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделит более 2,5 млрд рублей на поддержку программы образовательного кредитования, заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт правительства.

Мишустин напомнил, что уже более пяти лет реализуется программа, в рамках которой студенты могут оформить долгосрочный заем под 3% годовых на образование.

"Благодаря этой мере уже сотни тысяч ребят прошли обучение по желаемой специальности. Направим сейчас на эти цели свыше 2,5 млрд рублей", - сказал он и добавил, что эта мера позволит помочь примерно 214 тысячам студентов.

