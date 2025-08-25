Суд продлил процедуру банкротства ЗК "Настюша" до февраля 2026 года

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы продлил процедуру банкротства ООО "Зерновая компания "Настюша" на шесть месяцев, до 21 февраля 2026 года, следует из картотеки суда.

"Конкурсным управляющим не произведены организационные мероприятия, необходимые для завершения процедуры конкурсного производства", - говорится в определении суда, размещенном на сайте.

"Настюша" была признана банкротом 21 февраля 2018 года, в отношении нее открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Антон Никеев.

Арбитражный суд Москвы в начале июня 2018 года признал несостоятельным (банкротом) экс-гендиректора "Настюши" Игоря Пинкевича.

19 декабря 2018 года суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего "Настюши" о привлечении Пинкевича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Суд тогда приостановил рассмотрение вопроса о размере субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Крупнейшими кредиторами бизнесмена являются Россельхозбанк (4,81 млрд рублей) и ООО "ЗК "Настюша" (2,29 млрд рублей).

Пинкевичу - экс-гендиректору и совладельцу ЗК "Настюша" - принадлежало 35,5% в капитале ЗК "Настюша". Такая же доля находилась во владении Людмилы Пинкевич (жена Пинкевича, ранее занимала должность замгендиректора компании), еще 29,9% - у ЗАО "Юниторг".

Арбитражный суд Москвы по итогам процедуры банкротства включил в реестр кредиторов Игоря Пинкевича задолженность в размере 16,3 млрд рублей.

В определении суда о завершении процедуры говорилось, что "конкурсная масса не сформирована", выплаты не производились.

Суд 2 февраля 2023 года по ходатайству финансового управляющего бизнесмена завершил процедуру банкротства Пинкевича, было вынесено "определение о завершении реализации имущества гражданина и неприменении правила об освобождении гражданина от исполнения обязательств".

В материалах дела со ссылкой на финуправляющего Марию Ознобихину указывалось, что "причиной несостоятельности Пинкевича И.К. стало заключение договоров поручительства за ООО "Зерновая компания "Настюша" по договорам займа, заключенным с АО "Московский комбинат хлебобулочных изделий", а также с ПАО "Промсвязьбанк".

Арбитражный суд Москвы 12 ноября 2018 года признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве дочери Пинкевича - Анастасии. Суд ввел в отношении нее процедуру реструктуризации долгов гражданина и включил в ее реестр кредиторов долг перед компанией в размере 18,8 млн рублей. 5 июля 2019 года суд признал ее банкротом.

19 декабря 2018 года суд решил взыскать с Анастасии Пинкевич около 180 млн рублей в конкурсную массу компании.

Суд тогда по заявлению конкурсного управляющего "Настюши" Никеева признал недействительными сделками действия "Настюши" по выплате Людмиле Пинкевич заработной платы в размере 179,9 млн рублей "как суммы, выплаченной сверх положенной к выплате".

В связи с тем, что Людмила Пинкевич умерла в апреле 2018 года, данная сумма подлежит взысканию с ее единственного наследника - Анастасии Пинкевич.

Арбитражный суд Москвы в конце сентября 2020 года по заявлению конкурсного управляющего ЗК "Настюша" привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам должника еще одного экс-гендиректора компании Ярослава Вараву. Суд тогда приостановил рассмотрение вопроса об установлении размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

В июне 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве бывшего главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов долг перед "Настюшей" в размере 2,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей основного долга.

Арбитражный суд Московского округа 30 июля подтвердил законность этого решения. Верховный суд РФ 26 октября 2020 года отказал Ананьеву в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций.

Арбитражный суд Москвы 29 января 2021 года по заявлению "Настюши" признал Дмитрия Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника.

Размер заявленных требований к Ананьеву составляет, по данным картотеки суда, 283,3 млрд рублей. При этом 5,1 млрд рублей из суммы долга уже включены в реестр кредиторов.

Арбитражный суд Москвы 23 ноября 2023 года признал обоснованным заявление ПСБ о банкротстве брата Дмитрия Ананьева - Алексея Ананьева и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина. 28 мая 2024 года суд признал Алексея Ананьева несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении должника процедуру реализации имущества. Выступая на этом , финансовый управляющий Ананьева сообщил, что размер активов должника намного меньше задолженности.

Дмитрий и Алексей Ананьевы были заочно арестованы в сентябре 2019 года и объявлены в международный розыск.

ЗК "Настюша" входит в одноименную группу вместе с рядом предприятий по производству зерна, хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Наиболее крупными из них являются признанные банкротами "Мельничный комбинат в Сокольниках" и "Московский комбинат хлебопродуктов".

Крупнейшими кредиторами являются АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (44,7%), ООО "ААА Консортиум" (26,1%) и Россельхозбанк (16,56%). Балансовая стоимость имущества ЗК "Настюша", согласно отчета конкурсного управляющего, на 31 декабря 2016 года составляла 24,6 млрд рублей, но его инвентаризация не проводилась.