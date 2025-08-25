Поиск

Суд завершил процедуру банкротства владельца туроператора DSBW-Tours Гончарова

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 20 августа по ходатайству финансового управляющего завершил процедуру банкротства владельца туроператора DSBW-Tours Карена Гончарова.

Как сообщается в определении суда, размещенном на сайте, суд освободил Гончарова "от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина".

Суд прекратил полномочия Марка Варнавского, который является финансовым управляющим Гончарова, и установил ему проценты вознаграждения за реализацию имущества в сумме 3,2 млн рублей.

В документе отмечается, что финансовый управляющий реализовал имущество должника на 45,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 31 октября 2018 года по собственному заявлению признал Гончарова несостоятельным (банкротом). Суд ввел тогда в отношении должника процедуру реализации имущества гражданина и утвердил его финансовым управляющим Варнавского.

Сумма требований кредиторов по денежным обязательствам должника на момент признания банкротом составляла 3,6 млн евро и 25 млн рублей. Этот долг должником не оспаривался и подтвержден представленными в материалы дела документами.

Между тем суд в марте 2019 года включил в реестр кредиторов должника 8,4 млн рублей долга СДМ-Банку. 22 апреля суд признал обоснованными и включил в реестр кредиторов банкрота два требования физлиц на общую сумму 54 млн рублей, в мае требование физлица - в размере почти 50 млн рублей, а в июле еще одно требование СДМ-Банка на 65 млн рублей.

Генеральный директор компании DSBW-Tours сообщил о приостановке деятельности 3 июля 2018 года. У компании было две финансовые гарантии на сумму 50 млн рублей каждая в СК "Орбита" и СК "Инвестстрах". Однако у СК "Инвестстрах" лицензия на осуществление страховой деятельности была отозвана Центробанком еще в апреле 2018 года.

