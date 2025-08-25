Поиск

Проект Northen Lights в Северном море принял первую партию CO2

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Equinor, Shell и TotalEnergies разместили первую партию CO2 в хранилище "Аврора" под дном Северного моря в рамках совместного проекта Northen Lights, сообщили компании-участники.

"Начало закачки CO2 завершает первую фазу разработки мощностью 1,5 млн тонн CO2 в год. Мощности этой фазы полностью забронированы", - говорится в пресс-релизе Equinor.

Диоксид углерода поступает с цементного завода Heidelberg Materials (Бревик, Норвегия) по 100-километровому трубопроводу до резервуара на глубине 2600 метров под морским дном, у побережья Эйгардена (запад Норвегии).

В марте 2025 года компании приняли окончательное инвестрешение (ОИР) по второму этапу проекта Northern Lights ("Северное сияние"). Его реализация позволит увеличить проектную мощность транспортировки и хранения до более чем 5 млн тонн CO2 в год с 2028 года. Вторая фаза проекта предусматривает использование существующей инфраструктуры, а также строительство новых объектов: резервуаров, причала и дополнительных нагнетательных скважин. Инвестиции оценивались в 7,5 млрд норвежских крон (около $700 млн).

Отмечается, что расширение проекта стало возможным благодаря соглашению со Stockholm Exergi на транспортировку и хранение до 900 тысяч тонн CO2 в год.

Equinor планирует нарастить мощности по транспортировке и хранению CO2 до 30-50 миллионов тонн в год к 2035 году. Для достижения этой цели Equinor работает над несколькими проектами CCS в Европе и США.

