Турция не будет продлевать запрет на короткие продажи акций после 29 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти Турции не планируют продлевать введенный в марте запрет на короткие продажи акций, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Действие запрета уже продлевалось трижды и истекает 29 августа.

По словам источников, решение о его непродлении принято в том числе в связи с ростом рынка акций и возобновлением снижения процентных ставок турецким центробанком.

Ожидается, что это решение будет способствовать увеличению объемов торгов и повышению привлекательности рынка для иностранных инвесторов.

Запрет на короткие продажи акций был введен для ограничения падения котировок после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинениям в коррупции. В июле Имамоглу получил год и восемь месяцев лишения свободы за угрозы и оскорбления в адрес прокурора.

Предполагается, что Совет по рынкам капитала (Capital Markets Board) Турции также не будет продлевать действие смягченных правил обратного выкупа акций, говорят источники агентства.

