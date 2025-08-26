Чистая прибыль МосБиржи по МСФО во II квартале снизилась на 23%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Московская биржа по итогам второго квартала 2025 года получила 15,056 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 22,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года (19,5 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки.

Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 14,3 млрд рублей.

EBITDA во втором квартале сократилась в годовом выражении на 13%, до 22,1 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль снизилась на 27%, до 14,9 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 13%, до 21,9 млрд рублей.

Операционные расходы во втором квартале сократились на 2,1% (до 12,2 млрд рублей), в основном благодаря снижению трат на персонал, отметила биржа.

Расходы на рекламу и маркетинг выросли до 1,953 млрд рублей с 1,389 млрд рублей в аналогичном периоде 2024 года.

Операционные доходы сократились на 12,5%, до 32,2 млрд рублей. Чистый процентный доход упал на 32,8%, до 14,3 млрд рублей.

Комиссионные доходы увеличились на 14,9%, до 17,848 млрд рублей. На рынке акций они выросли на 16,8% за счет увеличения объемов биржевых торгов на 19,6%.

Комиссионные доходы на рынке облигаций увеличились на 77,7% благодаря росту объемов торгов (без учета однодневных облигаций) на 64,1%.

Комиссионные доходы денежного рынка выросли на 20,8%, срочного рынка - на 21,7%.

Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг сократился на 6,7%.

Размер собственных средств МосБиржи по итогам второго квартала составил 188 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода она не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат составил 4,13 млрд рублей, средства в основном были направлены на приобретение программного обеспечения и оборудования, а также на разработку программного обеспечения.

В группу "Московская биржа" также входят "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).