Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник растет, отыграв все потери предыдущего дня в ожидании геополитических новостей относительно сроков мирного урегулирования конфликта на Украине; сдерживающим фактором выступает ухудшение внешней конъюнктуры. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов выросли на 0,7%, причем первый индикатор превысил рубеж 2900 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2907,86 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1135,34 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 1,3%, а лидируют в росте акции ПАО "Группа Позитив" (+2,4%), "Русала" (+1,9%), "НЛМК" (+1,4%), "Норникеля" (+1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 августа, составляет 80,6842 руб. (-6,56 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+1,3%), "Газпрома" (+1,3%), "ВК" (+1,3%), "Северстали" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1%), "ФосАгро" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,6% "префы"), "Татнефти" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "ММК" (+0,8%), Сбербанка (+0,6% и +0,5% "префы"), АФК "Система" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), МКПАО "Яндекс" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,2%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,2%).

Совет директоров микрофинансовой компании (МФК) "Займер" (-1%, до 150,2 рубля) рекомендовал по итогам II квартала направить на выплату дивидендов 473 млн рублей, что составляет 4 руб. 73 копейки на одну акцию и соответствует 50% чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении компании.

"В соответствии с нашей дивидендной политикой мы стремимся ежеквартально выплачивать не менее 50% чистой прибыли в виде дивидендов. В 2024 году мы выплатили более 92% чистой прибыли. По итогам II квартала 2025 года совет директоров рекомендовал выплатить в виде дивидендов 50% чистой прибыли, учитывая потребности в финансировании приобретенного в июне банка АО КИБ "Евроальянс", - заявил генеральный директор МФК "Займер" Роман Макаров, чьи слова приводятся в сообщении.

Украинское урегулирование

Президент США Дональд Трамп накануне вновь выразил уверенность, что ему удастся прекратить боевые действия на Украине. "Мы остановим конфликт в конечном счете", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете в понедельник. Он отметил, что изначально, когда занял пост главы Белого дома, думал, что этот конфликт будет легче всего урегулировать, "но это оказалось большим конфликтом между личностями".

Также Трамп заявил, что оценит ситуацию с урегулированием украинского конфликта через неделю-две, и вновь не исключил последствий в случае отсутствия прогресса.

По словам Трампа, российской и украинской сторонам нужно самим решить, когда они готовы провести саммит. "Решение - за ними", - сказал Трамп в ходе встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Белом доме, отвечая на вопрос о сроках подобных переговоров.

Он отметил, что лидеры России и Украины должны провести отдельную двустороннюю встречу, "прежде чем я смогу тоже принять участие и закрыть эту сделку". При этом Трамп указал, что не может гарантировать, что встреча президентов состоится. "Я не знаю, встретятся они или нет. Они хотят, чтобы я был на их встрече", - сказал глава Белого дома.

Кроме того, Трамп заявил в понедельник, что власти РФ согласны вместе с США сокращать ядерные арсеналы. "Россия согласна сделать это", - сказал он журналистам в Белом доме. При этом Трамп добавил: "Думаю, что Китай тоже будет согласен делать это".

Комментарии аналитиков

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, накануне утром индекс МосБиржи опускался в район 2850 пунктов, после чего снижение было выкуплено, во вторник настрой игроков выглядит оптимистичным - индекс МосБиржи может закрепиться выше 2900 пунктов.

Инвесторы продолжают ждать вводные, которые позволят оправдать позитивные ожидания по геополитике. Стоит отметить, что на этом фоне "нефтянка" и рынок в целом последнее время игнорируют тенденцию к повышению рублевой стоимости нефти, отмечает аналитик.

В акциях "Группы Позитив" (1433 руб.) формируется позитивная техническая картина, бумаги превысили 200-дневную среднюю, что открывает пространство для развития роста с целями в районе 1700-1800 руб.

"Пока новостного негатива нет, что способно отодвинуть геополитику на второй план и вернуть индекс МосБиржи выше 2900 пунктов. Ждем осторожного оживления покупок, с фокусировкой на акциях внутренних секторов с сильным бизнесом и бенефициаров снижения ставки ЦБ РФ. Из "фишек" отмечаем неоправданно низкие позиции "Аэрофлота", рассчитываем на повышение интереса к металлургам", - отметил Локтюхов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также констатирует, что рынок акций развернулся вверх от области поддержки 2850 пунктов по индексу МосБиржи.

Теперь ближайшее и не очень сильное сопротивление лежит в районе 2950 пунктов, а при его прохождении рынок протестирует отметку 3000 пунктов. В диапазоне 2850-3000 пунктов и будут проходить торги до тех пор, пока не появятся причины выхода из боковика. Ими могут стать, например, прояснение ситуации относительно переговоров по Украине или рост уверенности рынка в том, что ЦБ в сентябре вновь снизит ключевую ставка на 2 п.п., считает эксперт.

Из отдельных идей Антонов рекомендовал обратить внимание на акции банка "Санкт-Петербург" (+0,7%). От локальных максимумов 13 августа бумага снизилась на 12,5%, это говорит о накопленной перепроданности. Одним из поводов нисходящего движения была не очень хорошая отчетность. Однако снижение прибыли банка во II квартале г/г было во многом следствием досоздания резервов, которые через какое-то время могут быть распущены. Более негативным является снижение выплаты дивидендов с 50% до 30% от прибыли за I полугодие. Но и это можно трактовать как потребность банка в капитале для расширения бизнеса, считает представитель компании "Алор брокер".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, рынок акций РФ чувствует себя не очень уверенно, покупатели не спешат наращивать позиции в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности.

Основным сдерживающим фактором для инвесторов остаются противоречивые сигналы относительно урегулирования конфликта на Украине. Трамп повторил, что перспективы урегулирования станут яснее через одну-две недели, и не исключил как введения новых санкций против России в случае срыва переговоров, так и отказа от дальнейших мер. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил готовность России и Украины смягчить свои позиции, что добавляет рынку волатильности.

На дневном графике индекс МосБиржи движется выше ключевых скользящих средних, что указывает на сохраняющийся умеренный восходящий импульс, несмотря на локальное давление. Ближайший уровень поддержки - 2850 пунктов, а сопротивление по-прежнему находится в районе 3000 пунктов, считает Магомедов.

Индексы акций в США накануне снизились на 0,2-0,8% во главе с Dow Jones в рамках коррекции после подъема в минувшую пятницу. Заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу повысили ожидания снижения базовой процентной ставки американским ЦБ в сентябре. Однако эти ожидания могут уменьшиться, если не будут подкреплены статданными по экономике США, отмечает The Wall Street Journal.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения на сентябрьском заседании в настоящее время оценивается рынком в 84,2% против 73% перед выступлением Пауэлла в пятницу.

На этой неделе внимание трейдеров направлено на отчет министерства торговли США о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федрезервом.

Другой отчет Минторга, обнародованный в понедельник, показал небольшое снижение продаж новостроек в США в июле. Продажи сократились на 0,6% - до 652 тыс. домов в пересчете на годовые темпы по сравнению с пересмотренными 656 тыс. домов месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали рост до 630 тыс. домов с объявленного ранее июньского уровня (627 тыс.).

В Азии во вторник также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2%) на фоне новых заявлений Трампа о пошлинах.

Накануне Трамп заявил журналистам, что может ввести новые пошлины в отношении Китая "в размере 200% или что-то около того", если страна продолжит ограничивать экспорт редкоземельных металлов в США, сообщило Reuters.

Кроме того, американский президент пообещал крупные новые пошлины и ограничения на экспорт чипов из США странам, в которых действуют налоги на цифровые услуги и связанные с этим регулятивные нормы. Налоги, которые в настоящее время взимают десятки стран, "направлены на то, чтобы нанести ущерб или дискриминировать американский технологический сектор", написал Трамп в соцсети Truth Social.

Министр торговли США Говард Латник накануне вечером заявил, что США на этой неделе обнародуют детали планируемого пакета инвестиций Японии в размере $550 млрд. Инвестиции могут быть направлены на производство в США полупроводниковых компонентов, антибиотиков и редкоземельных металлов.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены также корректируются вниз после скачка накануне, когда фьючерс на Brent поднимался до $69 за баррель (максимум за почти три недели) на сигналах от ФРС США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $68,44 за баррель (-0,5% и +1,6% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $64,4 за баррель (-0,6% и +1,8% в понедельник).

Ранее Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины на импорт товаров из Индии в связи с продолжающейся покупкой этой страной российской нефти. Ожидается, что эти тарифы начнут действовать со среды.

Поддержку настроениям инвесторов оказывают надежды на скорое снижение процентной ставки Федрезервом США. Смягчение ДКП может стимулировать рост экономики и, как следствие, спроса на энергоносители.

Позднее во вторник Американский институт нефти (API) опубликует недельные данные по резервам нефти в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики США по коммерческим запасам нефти в стране будет опубликован в среду.