Рубль на "Мосбирже" немного подорожал к юаню

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром во вторник рубль дорожает к юаню в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению налогов в бюджет. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на четверг, 28 августа.

За первую минуту торгов юань подешевел на 1,05 копейки до 11,1605 рубля. При этом юань оказался на 10,1 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Рубль может оказаться под давлением в отношении юаня во второй половине текущей недели, при этом в сентябре давление на него может сохраниться, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Пара юань/рубль в ближайшие сессии, на наш взгляд, продолжит движение в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля за юань. При этом рубль может умеренно укрепиться на фоне приближения пика налоговых выплат, который приходится на 28 августа. Однако во второй половине недели снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров может привести к давлению на национальную валюту, - пишет эксперт в комментарии. - В этом случае пара может отыграть потери первой половины недели и вернуться в середину целевого коридора. При этом в сентябре давление на рубль может сохраниться, что будет обусловлено дальнейшей активизацией экспорта и смягчением денежно-кредитной политики. В этом случае ожидаем, что китайская валюта к концу месяца может выйти в район 11,5 рубля за юань".

Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что оценит ситуацию через неделю-две. Он подчеркнул, что если стороны конфликта не продвинутся в его мирном урегулировании и не проведут встречу на высшем уровне, то он может принять серьезные меры.

"Могут быть очень серьезные последствия, но мы посмотрим, что будет", - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины на импорт товаров из Индии в связи с продолжающейся покупкой этой страной российской нефти. Ожидается, что эти тарифы начнут действовать со среды.

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил дипломатическое урегулирование конфликта на Украине с министрами иностранных дел Финляндии, Франции, Германии, Италии Польши, Великобритании и Украины, а также главой европейской дипломатии, сообщил американский Госдепартамент.

Стороны "договорились продолжать дипломатические усилия, направленные на прекращение российско-украинской войны путем долгосрочного урегулирования путем переговоров", говорится в сообщении.

CNN, комментируя его, отмечает, что Рубио обговорил с министрами иностранных дел Европы и Украины работу коалиции над созданием потенциальных гарантий безопасности для Украины.

Украинский министр Андрей Сибига в соцсети Х подтвердил, что Киев готов к "следующим шагам к миру" и "встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических регионах", говорится в публикации телеканала.

Цены на нефть снижаются утром во вторник после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии.

К 10:07 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,64%, до $68,36 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 0,73%, до $64,33 за баррель.

Поддержку настроениям инвесторов оказывают надежды на скорое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, укрепившиеся после выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в прошлую пятницу. Пауэлл заявил, что изменение баланса рисков в экономике США может потребовать от американского ЦБ корректировки денежно-кредитной политики.

Рынок оценивает вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании в 83%, по данным FedWatch. Смягчение ДКП может стимулировать рост экономики и, как следствие, спроса на энергоносители.