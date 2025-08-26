Индекс потребдоверия в США в августе оказался выше прогноза

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в августе составил 97,4 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Согласно пересмотренным данным, в июле значение индикатора составляло 98,7 пункта, а не 97,2 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до 96,2 пункта с объявленного ранее июльского уровня, по данным Trading Economics.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей ситуации опустился в августе на 1,6 пункта - до 131,2 пункта.

Индикатор потребительских ожиданий понизился на 1,2 пункта и составил 74,8 пункта. Значение данного показателя меньше 80 пунктов часто является сигналом наступления рецессии в экономике в течение года.

"Потребительское доверие немного понизилось в августе, однако в целом остается на уровне предыдущих трех месяцев, - отметила старший экономист Conference Board Стефани Гишар. - Пессимизм в отношении наличия рабочих мест в будущем усилился, а оптимизм по поводу доходов ослаб, однако это было отчасти компенсировано ожиданиями улучшения условий для ведения бизнеса".

Инфляционные ожидания американцев на ближайшие 12 месяцев увеличились до 6,2% с 5,7% в июле, но остаются ниже апрельского пика в 7%.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в июне вырос на минимальные с августа 2023 года 2,2% в годовом выражении после подъема на 2,8% месяцем ранее. Показатель совпал с ожиданиями рынка.

В сравнении с предыдущим месяцем индекс не изменился, месяцем ранее наблюдался рост на 0,4%.