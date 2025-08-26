Минфин предложил поднять порог авансирования госзакупок компьютерной техники до 80%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает временно установить возможность авансирования госзакупок компьютерной техники российского производства на уровне до 80% от цены контракта. Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале regulation.gov.ru.

Этот документ предусматривает внесение изменений в другое постановление - "Об авансировании договоров (государственных контрактов) о поставке промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны страны и безопасности государства" (ПП 2411). По этому постановлению в 2022-2024 годах госзаказчики должны были предусматривать в контрактах авансовые платежи в размере 80% при закупках ограниченного перечня промышленной продукции - станков и отдельных видов спецтехники.

Предлагаемые Минфином поправки предусматривают, что главные распорядители средств федерального бюджета смогут в 2025-2026 годах предусматривать авансовые платежи в размере до 80% от цены контракта на поставку российской радиоэлектронной продукции. Это компьютеры, включая ноутбуки и планшеты, мониторы и проекторы - перечень продукции, на которую будет распространяться эта норма, предлагается утвердить этим же документом.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров еще год назад дал поручение профильным ведомствам проработать вопрос повышения планки авансирования для радиоэлектронной отрасли.

"Что касается авансирования, то ни для кого не секрет, что до 100% (авансируется - ИФ) даже сегодня при подписании и реализации контрактов в рамках гособоронзаказа, в том числе и по радиоэлектронной продукции. А по гражданской действительно снижена планка до 50%. С учетом ключевой ставки сегодня мы уже этот вопрос обсуждали. Мы формализуем этот подход, и я дам поручение соответствующее Минфину и Антону Андреевичу (Алиханову, главе Минпромторга РФ - ИФ), чтобы коллеги могли оперативно подготовить такое решение, внести в правительство", - говорил он в сентябре в рамках форума "Микроэлектроника".

В настоящее время схема авансирования широко используется в рамках госзакупок (регулируются законом "О контрактной системе", 44-ФЗ). До пандемии новой коронавирусной инфекции госзаказчики могли авансировать поставщиков в размере до 30% от суммы контракта. В 2020 году правительство в рамках мер поддержки производства приняло нормы о возможности предоставления аванса по госконтрактам в размере до 50%, действие которых в дальнейшем было продлено на последующие годы.