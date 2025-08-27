Индексы США выросли по итогам торгов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, несмотря на сложную ситуацию вокруг Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил об увольнении члена совета управляющих ФРС Лизы Кук, опубликовав соответствующее письмо к ней в соцсети Truth Social. "Я пришел к выводу, что есть достаточные основания отстранить вас от занимаемой должности", - говорится в письме.

Трамп ссылается на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против Кук главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте.

В письме, часть которого Пулте опубликовал в соцсети X, утверждается, что Кук "подделала банковские документы и сведения о собственности, чтобы получить более выгодные условия по ипотечным кредитам", что является мошенничеством и подпадает под уголовное преследование. Минюст США инициировал расследование в отношении Кук в связи с обращением Пулте.

Сама Кук отказалась уходить в отставку, заявив, что Трамп не имеет полномочий увольнять ее, и подаст иск, чтобы оспорить его действия.

Между тем индекс потребительского доверия в США в августе составил 97,4 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в июле значение индикатора составляло 98,7 пункта, а не 97,2 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до 96,2 пункта с объявленного ранее июльского уровня, по данным Trading Economics.

Заказы на товары длительного пользования в Штатах, по данным правительства, сократились в июле на 2,8% месяц к месяцу, до $302,8 млрд. Рынок ожидал снижения на 4%. В июне показатель упал на пересмотренные 9,4%.

Акции телекоммуникационной EchoStar взлетели в цене на 70,3% на новостях, что AT&T Inc. приобрела у нее частоты для мобильной связи на общую сумму около $23 млрд. Речь идет о частотах 3,45 ГГц и 600 МГц в 400 американских городах, расположенных во всех регионах США. Эти частоты совместимы с покрытием в стандарте 5G.

Бумаги AT&T подешевели на 0,6%.

Фармацевтическая Eli Lilly нарастила капитализацию на 5,9%. Компания сообщила о положительных результатах испытаний препарата от ожирения orforglipron и наличии всех клинических данных для запроса регуляторных разрешений на него в этом году. Morgan Stanley прогнозировал, что к 2033 году продажи препарата могут составить до $40 млрд в год.

Котировки акций оператора трейдинговой платформы Interactive Brokers Group повысились на 0,9% после новостей об их грядущем включении в состав фондового индекса S&P 500.

Рыночная стоимость Wells Fargo увеличилась на 1,7%, Citigroup Inc. - на 0,8%, Bank of New York Mellon - на 1,4%.

Amazon.com Inc. прибавила 0,3% капитализации, Tesla - 1,5%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - 0,1%, Apple Inc. - 1%, Nvidia Corp. - 1,1%.

Бумаги Alphabet Inc. подешевели на 0,7%, Microsoft Corp. - на 0,4%.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,3% и составил 45418,07 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,41% - до 6465,94 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,44% и составил 21544,27 пункта.