Рубль на "Мосбирже" дорожает к юаню

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в среду рубль немного дорожает к юаню в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению налогов в бюджет. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на четверг, 28 августа.

За первую минуту торгов юань подешевел на 1,25 копейки, до 11,22 рубля. При этом юань оказался на 3,56 копейки выше уровня действующего официального курса.

Тренд на умеренное ослабление рубля по отношению к юаню на горизонте ближайших недель сохранится, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"Рубль в среду может попытаться перейти к восстановлению и отыграть часть потерь вторника, однако данное движение вряд ли изменит тенденцию на переход юаня в середину нашего целевого диапазона 11-11,5 рублей за юань - прохождение в четверг пика налоговых выплат приведет к снижению предложения иностранных валют на рынке, что может привести к дальнейшему умеренному ослаблению национальной валюты во второй половине недели, - пишет эксперт в комментарии. - При этом в ближайшие недели диапазон 11-11,5 рублей за юань, на наш взгляд, останется актуальным для юаня, а ближе к концу сентября ожидаем выхода китайской валюты к его верней границе".

Цены на нефть слабо опускаются утром в среду после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного геополитической неопределенностью. Котировки эталонных сортов Brent и WTI во вторник упали на 2,3-2,4%.

К 10:05 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,16%, до $66,59 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,12%, до $63,21 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины на импорт товаров из Индии в связи с продолжающейся покупкой этой страной российской нефти. Ожидается, что эти тарифы начнут действовать со среды.

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 974 тысячи баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США опубликует свои данные позднее в среду, аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2 млн баррелей.

