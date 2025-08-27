"Мосбиржа" 1 сентября начнет расчет нового индекса ОФЗ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 1 сентября начнет публиковать новый индекс ОФЗ, в базу расчета которого включаются выпуски с постоянным купонным доходом, сообщила площадка.

Код индекса - RGBILP. Расчет будет осуществляться каждые 15 секунд в течение основной торговой сессии по текущим ценам.

Состав базы расчета нового индекса, метод расчета, сроки и частота ребалансировки аналогичны рассчитываемому "Мосбиржей" индексу RGBI.

Сейчас "Мосбиржа" рассчитывает группу индексов облигаций федерального займа, сегментированных по дюрации, а также типу ставки купонных платежей. Расчет индексов ОФЗ осуществляется на основании средневзвешенных цен облигаций, включенных в базу расчета. При определении цен учитываются сделки, заключенные в течение торговой сессии как в основном торговом режиме, так и в режиме переговорных сделок.

Новый индекс ОФЗ, рассчитываемый по текущим ценам, может использоваться для запуска новых инструментов срочного рынка, отметила биржа.