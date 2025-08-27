Поиск

Для нефтегазовой отрасли разработали более 360 российских стандартов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Нефтегазовая сфера к настоящему моменту получила более 360 стандартов, регулирующих геологоразведку, бурение и добычу, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак на форуме "Технопром-2025" в Новосибирске.

"Показателен опыт работы наших коллег из нефтегазовой отрасли, там (ранее - ИФ) государство давало больший простор для стандартизации. И коллеги постоянно пользовались стандартами, в первую очередь американскими, с точки зрения оборудования, процессов, геологоразведки, бурения и прочего. Когда нам ограничили технологии геологоразведки и бурения, пришло понимание, что помимо развития технологий, импортозамещения, обратного инжиниринга и создания компетенций, начинать нужно с внедрения единых типовых стандартов, которые были бы применимы для нас и наших стран-партнеров", - сказал он.

Грабчак напомнил, что Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) совместно с нефтяными и газовыми компаниями разрабатывает новые принципы стандартизации, адаптируя их под российские компании.

"На текущий момент уже более 360 стандартов разработано, в первую очередь, задающих технологические основы функционирования в рамках геологоразведки, бурения, добычи. Это позволило уйти от таких навязанных стандартов европейских и американских", - сказал замминистра.

Евгений Грабчак Минэнерго
