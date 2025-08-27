Финская Gasum завершила первую бункеровку СПГ рядом с НПЗ Порвоо

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Финская государственная энергетическая Gasum провела первую операцию по бункеровке СПГ в порту Тольккинен, расположенном рядом с нефтеперабатывающим заводом Порвоо в Финляндии, сообщила компания в соцсети Linkedin.

Принимающим судном стал танкер Ramira, оператором которого является Furetank. Бункеровка осуществлялась с помощью грузовиков.

"Теперь Gasum может поставлять СПГ и био-СПГ судам, заходящим в порты региона Порвоо", - отмечает компания.

СПГ и биоСПГ в настоящее время являются наиболее перспективными альтернативными видами топлива для сокращения выбросов в морском секторе, отмечается на сайте Gasum. Выбросы за весь жизненный цикл возобновляемого биоСПГ в среднем на 90% ниже, чем у традиционных ископаемых видов топлива, таких как судовой газойль (MGO), поясняет производитель.

Gasum стремится в ближайшие годы увеличить доступность биоСПГ для своих морских клиентов. Ожидается, что спрос на него будет расти в связи с ужесточением правил и требований конечных потребителей. В рамках этого обязательства Gasum зафрахтовала новое судно-бункеровщик СПГ и био-СПГ, которое будет обслуживать клиентов компании с 2027 года. Новое судно под названием Celsius будет иметь более высокую топливную экономичность, улучшенную изоляцию танков и большую грузоподъемность, уточняется на сайте.

Согласно сообщению Gasum, в конце прошлой недели судно-бункеровщик СПГ Coralius выполнило 1000-ю операцию. За восемь лет Coralius доставил более 270 тыс. тонн СПГ. Это бункеровщик, способный заправлять как СПГ, так и биоСПГ.

Coralius выполнил первую бункеровку в сентябре 2017 года. Судно принадлежит Энтони Ведеру и Sirius Shipping и зафрахтовано Gasum.

"На момент ввода в эксплуатацию Coralius было первым в своем роде, специально построенным для бункеровки СПГ. Судно ледового класса 1A было спроектировано специально для безопасной и эффективной перегрузки больших объёмов СПГ на суда-приемники", - напоминает компания.