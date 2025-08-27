Поиск

Финская Gasum завершила первую бункеровку СПГ рядом с НПЗ Порвоо

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Финская государственная энергетическая Gasum провела первую операцию по бункеровке СПГ в порту Тольккинен, расположенном рядом с нефтеперабатывающим заводом Порвоо в Финляндии, сообщила компания в соцсети Linkedin.

Принимающим судном стал танкер Ramira, оператором которого является Furetank. Бункеровка осуществлялась с помощью грузовиков.

"Теперь Gasum может поставлять СПГ и био-СПГ судам, заходящим в порты региона Порвоо", - отмечает компания.

СПГ и биоСПГ в настоящее время являются наиболее перспективными альтернативными видами топлива для сокращения выбросов в морском секторе, отмечается на сайте Gasum. Выбросы за весь жизненный цикл возобновляемого биоСПГ в среднем на 90% ниже, чем у традиционных ископаемых видов топлива, таких как судовой газойль (MGO), поясняет производитель.

Gasum стремится в ближайшие годы увеличить доступность биоСПГ для своих морских клиентов. Ожидается, что спрос на него будет расти в связи с ужесточением правил и требований конечных потребителей. В рамках этого обязательства Gasum зафрахтовала новое судно-бункеровщик СПГ и био-СПГ, которое будет обслуживать клиентов компании с 2027 года. Новое судно под названием Celsius будет иметь более высокую топливную экономичность, улучшенную изоляцию танков и большую грузоподъемность, уточняется на сайте.

Согласно сообщению Gasum, в конце прошлой недели судно-бункеровщик СПГ Coralius выполнило 1000-ю операцию. За восемь лет Coralius доставил более 270 тыс. тонн СПГ. Это бункеровщик, способный заправлять как СПГ, так и биоСПГ.

Coralius выполнил первую бункеровку в сентябре 2017 года. Судно принадлежит Энтони Ведеру и Sirius Shipping и зафрахтовано Gasum.

"На момент ввода в эксплуатацию Coralius было первым в своем роде, специально построенным для бункеровки СПГ. Судно ледового класса 1A было спроектировано специально для безопасной и эффективной перегрузки больших объёмов СПГ на суда-приемники", - напоминает компания.

Gasum Финляндия Тольккинен Порвоо Coralius
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росрыболовство в биржевой торговле рыбой видит риски дополнительной нагрузки для бизнеса

Росимущество в 2025 году планирует выручить от приватизации порядка 90 млрд рублей

Росимущество в 2025 году планирует выручить от приватизации порядка 90 млрд рублей

Главу ЕК призвали отменить план запрета продаж машин с двигателями внутреннего сгорания

Главу ЕК призвали отменить план запрета продаж машин с двигателями внутреннего сгорания

"Известия" сообщили о планах торговой сети "Лента" купить гипермаркеты "О'кей"

"Известия" сообщили о планах торговой сети "Лента" купить гипермаркеты "О'кей"

Нефть осталась стабильна после падения накануне

Подготовлен проект о введении с марта 2026 г. "российской полки" в непродовольственном ритейле

Подготовлен проект о введении с марта 2026 г. "российской полки" в непродовольственном ритейле
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2361 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });