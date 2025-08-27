Поиск

Ставки по ипотеке в США выросли по итогам второй недели подряд

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США на прошлой неделе увеличился всего на 1 базисный пункт, при этом рост фиксируется по итогам второй недели подряд.

Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тыс. на неделе, завершившейся 22 августа, составила 6,69% годовых против 6,68% неделей ранее.

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю понизилось на 0,5% после снижения на 1,4% неделей ранее. Заявки на покупку нового дома выросли на 2,2%, тогда как заявки на рефинансирование имеющейся ипотеки сократились на 3,5%.

"Потенциальные покупатели стали менее чувствительны к колебаниям ставок на текущем уровне и более активными благодаря увеличению предложения и замедлению роста цен на жилье во многих регионах", - сказал экономист MBA Джоэл Кан.

