В России из круп за неделю сильнее всего подорожала гречка

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В России цены на крупы с 19 по 25 августа повысились, больше всего подорожала гречка, сообщил Росстат.

Цены на рис выросли на 0,2%, хотя неделей ранее еще было отмечено снижение на 0,1%. Пшено подорожало на 0,2% с 0,1%, неделей ранее, гречка - на 0,3%, как и на предыдущей неделе.

С 19 по 25 августа цены на свинину выросли на 0,5%, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные и овощные консервы для детского питания - на 0,4%, говядину, ультрапастеризованное молоко - на 0,3%, пшеничный хлеб, сахар-песок, сметану, маргарин, водку - на 0,2%, мороженую рыбу, сыры, сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб и соль - на 0,1%.

Цены на мясо кур выросли на символические 0,03%, на баранину - на снизились на 0,05%.

Макаронные изделия подешевели на 0,4%, вермишель, подсолнечное масло и черный чай - на 0,3%, сосиски, сардельки, яйца и творог - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.

